Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın en gizemli uydusu Phobos'u keşfetmek ve buradan numuneler getirmek üzere tarihi bir uzay görevine başladı. Mars Uyduları Keşfi (Martian Moons eXploration - MMX) adlı bu beş yıllık misyon kapsamında, H3 F10 roketi Tanegaşima Uzay Merkezi'nden 20 Ekim'de yerel saatle 04.41'de başarıyla fırlatıldı. JAXA'nın YouTube kanalından canlı yayımlanan fırlatma, "dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan görev" başlığıyla milyonlarca uzay meraklısı tarafından izlendi.

MMX uzay aracı, Mars yüzeyinin yaklaşık 6 bin kilometre üzerinde yörüngede dönen ve 22 kilometre çapındaki Phobos'a inerek detaylı incelemeler gerçekleştirecek. Görevin ana hedefi, Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'tan kaya ve kum örnekleri toplayarak bunları Dünya'ya getirmek. 578 milyon dolarlık bu yatırım, başarılı olması halinde Mars veya uydularından Dünya'ya analiz edilmek üzere numune getirilen ilk görev olacak. Bu örnekler sayesinde bilim insanları, Mars'ın gizemli uydularının kökenini araştırabilecek ve yeni uzay teknolojileri geliştirebilecek.

Uzay aracının yolculuğu üç kritik aşamadan oluşuyor: Mars yörüngesine giriş ve Phobos'a iniş denemeleri, uydunun detaylı keşfi ve numune toplama, ardından Dünya'ya dönüş. Başarılı bir şekilde ilerlemesi durumunda MMX, fırlatıldıktan yaklaşık bir yıl sonra Mars çevresindeki yörüngeye girecek ve Phobos'a inecek. Mart 2031 sonuna kadar tamamlanması öngörülen görevde, uzay aracı Dünya'ya dönüş yolunda topladığı değerli numuneleri içeren kapsülü Avustralya bölgesinde teslim alınmak üzere salıverecek. Bu tarihi görev, insanlığın Mars sistemini anlama yolunda atacağı en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

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