DASAL Havacılık Teknolojilerinin insansız hava araçları, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda otonom kabiliyetleri ve sahadaki stratejik performanslarıyla tam not aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının katılımıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda, DASAL Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen insansız sistemler sahada görev icra etti. TSK envanterinde bulunan araçlar, otonom kabiliyetleri ve entegrasyon çözümleriyle tatbikatta yer aldı.

- İHA'lardan havadan sisleme ve keskin nişancı imhası

Kuvvet Komutanlıkları ile Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatta, F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve çeşitli silah sistemlerinin yanı sıra DASAL'ın insansız hava araçları (İHA) da taktik ihtiyaçlara yönelik görevler aldı.

MİKON Kamikaze İHA sistemleri, havada sis bombasını tetikleyerek yaklaşık 15 dakika boyunca kesintisiz sisleme faaliyeti yaptı. Bu işlem sırasında ortaya çıkan yüksek sıcaklık ve yoğun sisten etkilenmeyen MİKON, sahadaki birliklere taktiksel gizlenme avantajı sağladı.

Aynı tatbikat kapsamında, TSK envanterindeki DASAL MİKON Gözükara sistemlerinin Arı Kovanı monoblok nöbet kulübesine entegrasyonu da test edildi. 30 İHA kapasiteli ve döner mekanizmalı taşıyıcı sisteme sahip kulübenin açılabilir çatısından dikey kalkış yapan MİKON Gözükara İHA'ları, yer altı mevzisinde bulunan askerler tarafından komuta edildi. Sistem, meskun mahalden atış yapan keskin nişancı timini tam isabetle etkisiz hale getirdi.

- Kargo İHA ile cephe hattına otonom ikmal

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan DASAL PUHU C75 Kargo İHA, muharebe alanında lojistik destek sağlamak amacıyla tatbikatta stratejik bir görev yürüttü.

Ağır sınıf kargo İHA'sı PUHU C75, cephe hattındaki birliklere tamamen otonom uçuş yaparak mühimmat desteği ulaştırdı. Tatbikat, PUHU C75 tarafından taşınan kapanış flamasının dalgalandırılması ve Seçkin Gözlemcilerin selamlanmasıyla sona erdi.

- "Saha gerçeklerine uygun sistemler geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, muharebe sahasında değişen dinamiklerin otonom ve müşterek çalışabilen sistemleri zorunlu kıldığını kaydetti.

Sistemlerinin tatbikatta askerler tarafından kullanılarak görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirten Büyüköztürk, "TSK'nın gücüne çarpan etkisi yapacak, operasyonel esnekliği artıran, sahanın gerçeklerine uygun sistemler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.