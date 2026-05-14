Belçika ile Savunma Sanayisinde Yeni İşbirliği Protokolü

Yayınlanma Tarihi: 14.05.2026 08:39

Türkiye'nin savunma sanayisi devleri ASELSAN, TUSAŞ ve FNSS, Belçika ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Savunma ve havacılık alanlarında teknoloji transferi, ortak üretim ve Ar-Ge çalışmalarını kapsayan mutabakat zaptları, her iki ülkenin savunma sanayisi kapasitesini güçlendirecek. NATO müttefiki iki ülke arasındaki bu işbirliği, Avrupa savunma sanayisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Türk ve Belçikalı savunma sanayisi temsilcileri, 6 stratejik işbirliğine imza attı.

Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen törende, SAHA İstanbul ile Agoria BSDI, savunma ve havacılık inovasyonunda işbirliğini teşvik etmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye ve Belçika'nın savunma sanayileri arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik imzalanan mutabakat zaptı, ortak araştırma faaliyetleri, teknolojik işbirliği ve iş uygulamalarının değişimi için bir çerçeve oluşturacak.

Törende, FNSS ile John Cockerill Defense SA arasında da mevcut ve yeni pazarları ortaklaşa geliştirmek ve keşfetmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. İki şirket, bu anlaşma yoluyla dünya çapındaki müşterilere yüksek kaliteli zırhlı araçlar sunma konusundaki ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etme kararı aldı.

Törende ayrıca BTMco ile ABC, ALTUNA Uluslararası Mühendislik ile New Lachaussee, TUSAŞ ile SONACA ve ASELSAN ile XO Advanced Systems şirketleri arasında atılan imzalarla çeşitli alanlarda işbirliğine kapı aralandı.

