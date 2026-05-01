GÖKBEY helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Görgün, törende yaptığı konuşmada, GÖKBEY'in tasarımı, neredeyse tüm ana ve alt sistemlerinin üretimi, testleri ve sertifikasyonunun milli imkanlarla gerçekleştirildiğini belirterek, bu teslimatla yalnızca bir tören gerçekleştirmediklerini, milli havacılık sanayisinin ulaştığı seviyeye şahitlik ettiklerini söyledi.

Bu ay TUSAŞ'ta ikinci teslimat töreninin düzenlendiğini anlatan Görgün, daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğüne T129 ATAK, T70 helikopterleri ile AKSUNGUR İHA'nın teslim edildiğini anımsattı.

- "Toplam 83 helikopter, kurumların hizmetine sunulacak"

Milli Teknoloji Hamlesi'yle atılan adımların uluslararası alanda da gıptayla takip edildiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"İlerleyen yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 15 adet, İçişleri Bakanlığımıza 42 adet daha GÖKBEY teslimatı gerçekleştireceğiz. Diğer kullanıcılarla beraber GÖKBEY Programı dahilinde toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız. GÖKBEY, sahip olduğu özelliklerle Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetlerine önemli katkılar sunacaktır. Çok yönlü kullanım imkanıyla, Kara Kuvvetlerimizin hareket kabiliyetini ve görev esnekliğini daha da artıracaktır."

GÖKBEY'in sadece güvenlik ve savunma alanında değil hava ambulansı olarak sivil sahada da kullanılacağına dikkati çeken Görgün, helikopterin ihracat başarısı yakalayacağına inandığını ifade etti.

Görgün, yerli motor TS1400'ün GÖKBEY platformuna entegrasyonuna yönelik sertifikasyon faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, "GÖKBEY'de yerlilik oranımız yüzde 70'in üzerinde, yerli motor entegrasyonu ile bu oranı yüzde 80'in üzerine çıkarmış olacağız inşallah." dedi.

- "İkinci helikopterin teslimatı haziran ayında"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da GÖKBEY'in Türk savunma ve havacılık sanayisi için ilkleri barındırdığını ifade etti.

Bu teslimatın Kara Kuvvetleri Havacılık Komutanlığına gerçekleştirilen ilk teslimat olduğunu ve iki helikopterden birincisini kapsadığını anlatan Demiroğlu, "İkincisinin teslimatını haziran ayında gerçekleştireceğiz. Üretim, eğitim ve teslimat çalışmalarımız, hız kesmeden devam ediyor. Hem Kara Kuvvetlerimize hem diğer kuvvetlerimize inşallah bu sene ve önümüzdeki senelerde hızla artarak artan sayıda teslimatlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Caydırıcılığımız için yerli ve milli savunma sanayisi önemli"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de dünyada ve bölgede ortaya çıkan risk, tehdit ve belirsizliklerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını artırmak için yerli, milli ve modern bir savunma sanayisine sahip olmanın önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak teknolojik gelişmeleri dikkate alan bir vizyonla projelere destek verdiklerini belirten Tokel, "Kamikaze dron ve İHA, uzun menzilli füzeler, entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemleriyle bunları koruyacak beka sisteminin kurulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Modern uluslararası standartları karşılayabilen milli hava aracımızı Kara Kuvvetleri envanterine dahil ederek önemli bir yeteneğe kavuşmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, konuşmaların ardından hediye ve teslimat belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

