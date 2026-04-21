TUSAŞ, Malezya’da savunma sanayi işbirliğini büyütmeyi hedefliyor

TUSAŞ, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı'nda ürün ve kabiliyetlerinden örnekler sergiliyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, fuar kapsamında TUSAŞ standını ziyaret ederek, sergilenen jet eğitim uçağı HÜRJET'in birebir ölçülerdeki maketini imzaladı.

Demiroğlu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen DSA 2026 Fuarı'na ilişkin yaptığı açıklamada, DSA'nın Asya'nın en köklü ve en büyük savunma fuarlarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye ile Malezya arasındaki savunma işbirliğinin güçlü bir zeminde ilerlediğini vurgulayan Demiroğlu, "Bizim de Malezya'yla ilişkilerimiz çok iyi durumda. TUSAŞ olarak da Malezya Hava Kuvvetlerine üç tane ANKA insansız hava aracı projemizin teslimatını bitirerek sonlandırdık. Bu bizim için çok büyük öneme sahip bir başarıydı." dedi.

TUSAŞ'ın Malezya ile yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ettiğini aktaran Demiroğlu, Malezya'daki TUSAŞ ofisinin önemine değinerek, "Malezya'yla hem insansız hava araçları konusunda hem de HÜRJET konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Burada 120 kişinin üzerinde sayıya ulaşmış TUSAŞ Malezya ofisimiz var. Ofisimiz, ülke arasında köprü vazifesi görüyor. Hem Malezya'nın insan ve mühendislik kaynağına hem de altyapısına ulaşmamızı sağlıyor." diye konuştu.

- Türk savunma sanayisi için yeni fırsatlar

Mehmet Demiroğlu, Malezya'nın savunma alanında Türkiye için önemli bir partner olduğuna işaret ederek, ülkedeki diğer Türk firmalarının da yeni projelerde yer almasını beklediklerini söyledi.

Türk savunma sanayisinin bölgede daha büyük projelere imza atacağına inandıklarını belirten Demiroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Malezya, gelişmekte olan ülkelerin başında, gelişmiş bir ülke esasında birçok açıdan. Savunma konusunda da Türkiye'yle çok yakın münasebetleri var. Türkiye'deki diğer firmalarımız da inşallah daha büyük projelerde yer alacaklar. Fuarı gerçekten ilgi çekiyor. Ben inanıyorum ki ilerleyen yıllarda biz TUSAŞ olarak ve Türkiye'nin savunma sanayisi olarak daha büyük projeleri hep beraber hayata geçireceğiz."

