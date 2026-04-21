Roketsan Güneydoğu Asya Pazarına DSA 2026’da Giriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya bölgesinin önemli savunma ve güvenlik buluşmalarından biri olan DSA 2026, bu yıl 20-23 Nisan'da ziyaretçilerini ağırlıyor. ROKETSAN fuara bölgedeki işbirliklerini artırma hedefiyle güçlü bir katılım gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen fuara başarısını sahada kanıtlamış birçok roket, füze ve mühimmat çözümleriyle katıldıklarını belirtti. İkinci, şunları kaydetti:

"DSA Fuarı, bizim için yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir organizasyon değil, dost ve müttefik ülkelerle stratejik bağlarımızı güçlendirdiğimiz, iş birliklerimizi somut adımlara dönüştürdüğümüz ve savunmadaki kabiliyetlerimizi uluslararası arenada güçlü biçimde ortaya koyduğumuz çok kıymetli bir platformdur. Bu yıl da genişleyen ürün ailemiz ve muharebe sahasında kendini kanıtlamış sistemlerimizle DSA'ya güçlü ve iddialı bir katılım gerçekleştiriyoruz. SİHA mühimmatlarından tanksavar füzelerine, hava savunma sistemlerinden seyir füzelerine, deniz savunma çözümlerinden topçu sistemlerine kadar birçok ürünümüz ile fuarda yerimizi alıyoruz."

- Geniş ürün yelpazesi uluslararası arenada

ROKETSAN, fuarda SİHA mühimmatlarından MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi, tanksavar sistemlerinden lazer güdümlü füze CİRİT'i, kısa menzilli tanksavar silah sistemi KARAOK'u, uzun menzilli tanksavar füze sistemi UMTAS'ı ve orta menzilli tanksavar füze sistemi OMTAS'ı, seyir füzelerinden ise ÇAKIR ve ATMACA'yı sergiliyor.

Ayrıca hava savunma sistemlerinde ise SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-O (RF) Hava Savunma Füzesi, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Blok-1 ve Blok-2 füzeleri, LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi Füzesi, MİDLAS Milli Dikey Lançer Atım Sistemi, TRLG-230 Füzesi, BORA Silah Sistemi ve yeni nesil savunma çözümlerinden biri olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi de ROKETSAN standında yer alıyor.

