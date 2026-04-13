Türkiye-Azerbaycan Savunma Sanayii İşbirliği Başladı

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2026 10:05

Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayii alanında tarihi bir adım atıldı. İki kardeş ülke, stratejik yetkinlik gelişimi ve ekosistem dönüşümünü hedefleyen kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında ortak savunma projeleri geliştirilecek, teknoloji transferi sağlanacak ve bölgesel savunma kapasitesi güçlendirilecek. Uzmanlar bu işbirliğinin hem Türkiye'nin savunma sanayii ihracatını artıracağını hem de Azerbaycan'ın yerli savunma üretim kapasitesini geliştireceğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği bütüncül ekosistem yaklaşımının dost ve kardeş ülkeler tarafından artan ilgi gördüğünü bildirdi.

Görgün, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayisinde ortaya koyduğumuz bütüncül ekosistem yaklaşımı, artık yalnızca platform ve ürün geliştirme kabiliyetiyle değil, kurumsal yapısı, yönetişim modeli ve sürdürülebilir sanayileşme anlayışıyla da uluslararası ölçekte referans alınan bir seviyeye ulaşmıştır.

Dost ve kardeş ülkeler, yalnızca teknolojiye değil, bu teknolojiyi mümkün kılan sistem mimarisine de talip olmaktadır.

Bu anlayış doğrultusunda, Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında, savunma sanayisinde stratejik yetkinlik gelişimi ve ekosistem dönüşümünü hedefleyen işbirliği sözleşmesini imzaladık."

Görgün, söz konusu işbirliği kapsamında savunma sanayisi yönetişim modeli, tedarik ve sözleşme yönetimi yapıları, AR-GE, ÜR-GE ve teknoloji kazanım süreçleri, sanayileşme ve ihracat mimarisi ile insan kaynağı gelişimi ve bilgi transferi alanlarında kapsamlı bir dönüşüm perspektifi oluşturulacağını bildirdi.

Görgün, "Bu adım, iki kardeş ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleşmesinin yanı sıra Türkiye'nin savunma sanayi modelinin küresel ölçekte taşıdığı değerin somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, SSB adına imzayı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı adına ise imzayı Azerbaycan Savunma Sanayii Bakan Yardımcısı Hidayet Azimov'un attığı belirtildi.

