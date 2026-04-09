HAVELSAN İtalya İşbirliği Üretime Geçti: İlk Ürünler

HAVELSAN, VN Maritime Technologies ve Piloda Shipyard'ın savunma birimi Piloda Defence, İtalya'da yaptıkları işbirliği doğrultusunda çalışmalara başladı.

Ortak açıklamaya göre, mart ayında Napoli'de duyurulan anlaşma kapsamında platformlar, Piloda ile VN Maritime tesislerinde üretilecek. Operasyonel faaliyetler Napoli, Brindisi ve Torre Annunziata'daki tesislerde yürütülecek.

İşbirliği, taraflar arasında daha önce başlatılan sanayi ortaklığının yeni aşamasını oluşturuyor.

Piloda Shipyard ile VN Maritime, 2025 yılında İtalya Sahil Güvenliği için toplam 159,2 milyon avro değerinde 40 adet 15 metrelik deniz aracının ortak üretimini başlatmıştı. Yeni anlaşmayla ortaklık, hibrit ve insansız platformları da kapsayacak şekilde genişletilirken, İtalyan Mali Polisi Guardia di Finanza ile diğer kamu ve güvenlik kurumları potansiyel son kullanıcılar olarak öne çıkıyor.

Anlaşmanın merkezinde, yapısal değişiklik gerektirmeden insanlı, insansız ya da karma modda görev yapabilen hibrit platform konsepti yer alıyor. Bu yapı sayesinde platformların, otonom gözetleme ve koordineli sürü görevlerinden devriye, arama kurtarma, personel ve yük taşıma ile denizde müdahale faaliyetlerine kadar geniş bir görev yelpazesinde kullanılabilmesi hedefleniyor.

Hibrit konfigürasyonun, tam otonom gemilere ilişkin uluslararası mevzuatın henüz tam olarak yerleşmemiş olması nedeniyle somut bir düzenleyici ihtiyaca da cevap verdiği belirtiliyor. Bu sayede İtalyan kurumlarının gerektiğinde personel konuşlandırarak platformları mevcut şartlar altında doğrudan kullanabilmesinin önü açılıyor.

İşlevsel bir prototipin daha önce La Spezia Askeri Cephaneliği Deniz Üssü'nde düzenlenen Seafuture 2025 fuarında kurumsal heyetlere sunulup test edildiği kaydedildi.

Platformların, İzlandalı Rafnar şirketinden lisanslanan ve VN Maritime tarafından geliştirilen patentli ÖK Hull gövde teknolojisini temel aldığı bildirildi. Bu gövde yapısı, geleneksel V tipi gövdelere kıyasla çarpma etkisini yüzde 95'e kadar azaltabiliyor. Bu da platform ömrünü uzatma, bakım ihtiyacını düşürme ve personel ile üzerindeki ekipman için daha yüksek konfor sağlama gibi avantajlar sunuyor.

Ayrıca gövde stabilitesinin, sualtı sensörlerinin kesintisiz veri akışı sağlaması ile kamera, projektör ve elektro-optik sensörler gibi sistemlerin ilave dengeleyiciye ihtiyaç duymadan daha verimli çalışmasına katkı sağlanıyor.

- İtalya'da ortak üretim hedefi

Anlaşmaya göre Piloda Defence, İtalya'daki üretim merkezi ve sistem entegratörü olarak görev yapacak. HAVELSAN, komuta kontrol, otonom seyir ve sensör füzyonu gibi ileri teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak. VN Maritime ise deniz platformu tasarımı ile yüksek performanslı gövde teknolojisini, İtalyan kurumlarının ihtiyaçlarına göre uyarlayacak.

Tarafların, 2026'nın ilk yarısında ilk satın alma siparişini imzalamayı hedeflediği bildirildi.

İşbirliği kapsamında savunma, deniz güvenliği ve çevresel izleme alanlarında kullanılabilecek farklı boyut ve konfigürasyonlarda platform varyantlarının geliştirilmesi planlanıyor.

Nihai hedefin, İtalyan kurumlarının filolarını ulusal topraklarda üretilecek yeni nesil platformlarla güçlendirmek olduğu kaydedildi.

