Çin, "insansı dijital varlıklara" düzenleme getirecek

Yayınlanma Tarihi: 06.04.2026 09:19

Çin, insanlarla sohbet ve benzeri etkileşimler için geliştirilen, "sanal insan" olarak da adlandırılan "insansı dijital varlıklar" aracılığıyla verilen internet hizmetlerine düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

Çin Siber Uzay İdaresi, bu türden hizmetlere ilişkin kurallar getiren bir düzenleme taslağını istişare için kamuya açtı.

Taslakta, insansı dijital varlıkların yer aldığı içeriklerin açıkça "sanal insan" etiketi taşımasının zorunlu olacağı belirtildi.

Gerçek insanların hassas kişisel bilgilerinin, kişilerin rızası dışında insansı dijital varlıkların modellenmesi ve geliştirilmesinde kullanılamayacağı ifade edilen taslakta, hiçbir şahıs veya kuruluşun belirli gerçek insanlara ait teşhis edilebilir özellikleri insansı dijital varlıklarda kullanmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Taslakta, 18 yaşından küçüklerin, aile veya aşk gibi çocukları yanlış yönlendirebilecek ilişki modellerini taklit eden insansı sanal varlıkların sunulduğu, bağımlılığa veya aşırı harcamaya yol açabilecek hizmetleri kullanmasının yasaklanacağı kaydedildi.

Vatandaşlar ve ilgili kuruluşlar, taslak düzenleme için 6 Mayıs'a kadar görüş bildirebilecek.

