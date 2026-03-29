Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyaloğu Başladı

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı, Türkiye'nin dijital geleceği açısından kritik önem taşıyan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, iş dünyasının deneyimli liderleri ve teknoloji sektörünün öncü isimleri bir araya geldi. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda toplantının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplantının merkezinde, Türkiye'nin 2030 Yapay Zeka Stratejisi'nin şekillendirilmesi yer aldı. Bakan Kacır'ın "Yapay zeka alanında atacağımız adımları ve dijital dönüşümü konuştuk" açıklaması, bu stratejinin çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığını gösteriyor. Yapay zeka teknolojilerinin sadece teknolojik bir konu olmaktan öte, ekonomik büyüme, istihdam, eğitim ve toplumsal dönüşümü içeren kapsamlı bir strateji olarak değerlendirildiği anlaşılıyor.

Dijital dönüşüm sürecinin hızlanması ve yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin bu alanda proaktif politikalar geliştirmesi büyük önem kazanıyor. 2030 hedefli stratejinin tüm paydaşlarla birlikte belirlenmesi, politikaların gerçekçi, uygulanabilir ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte olmasını sağlayacak.

İş dünyası temsilcileriyle yapılan bu stratejik diyalog, özel sektörün deneyimlerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin kamu politikalarına yansıtılması için önemli bir fırsat sunuyor. Teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesi, yerli ve milli teknoloji üretiminin artırılması, Ar-Ge yatırımlarının teşvik edilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gibi konularda ortak akıl oluşturulması, Türkiye'nin global teknoloji yarışında rekabetçi konumunu güçlendirecek.

