Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Teknopark İzmir'den 1 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi

Yayınlanma Tarihi: 24.03.2026 10:17

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Teknopark İzmir'de faaliyet gösteren firmaların yüksek teknoloji ihracatının 200 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Baran, teknoparkta yer alan şirketlerin 2 yıl içinde ihracat hedefini 1 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını belirtti. İYTE bünyesindeki teknoparkın, Türkiye'nin teknoloji ihracatında önemli bir merkez haline geldiği vurgulandı. Yüksek katma değerli ürünler üreten firmaların küresel pazarlarda başarılı olması, İzmir'in teknoloji üssü olma yolundaki iddialı adımlarını gösteriyor.

Prof. Dr. Baran, AA muhabirine İYTE'de yürütülen çalışmaları ve teknopark yatırımlarını anlattı.
Üniversitelerinin eğitim faaliyetlerinin ötesinde dev bir ekonomik değer üreticisi olduğunu vurgulayan Baran, Teknopark İzmir'deki tam zamanlı AR-GE personel sayısının 3 bin, şirket sayısının ise 365'e yükseldiğini kaydetti.
Yüksek teknoloji ihracatında yaşanan artışın Türkiye için kalkınma modeli olduğunu dile getiren Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2018 yılında toplam yüksek teknoloji ihracatımız 1,5 milyon dolarken 2022'de 20 milyon, 2023'te 45 milyon, 2024'te 137,5 milyon dolara ulaştı. 2025 yılında ise 200 milyon dolar rakamını yakaladık. Teknoparklarımızdan yaptığımız ihracatın tamamı bilgi temelli ve katma değeri yüksek ürünlerden oluşmaktadır. 2028 yılında kampüsümüzde 6 binin üzerinde tam zamanlı AR-GE personelini istihdam etmeyi ve 1 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatını hedefliyoruz."
- "İYTE bir tersine beyin göçü hikayesidir"
Enstitünün akademik kadrosunun niteliğine değinen Baran, öğretim üyelerinin yüzde 100'ünün yurt dışı tecrübesine sahip olduğunu, yüzde 70'ten fazlasının ise ABD, Avrupa ve Uzak Asya'da doktora yaptığını belirtti.
Beyin göçünü tersine çevirdiklerini dile getiren Baran, şöyle devam etti:
"Dünyanın pek çok ülkesinden uluslararası öğretim üyesi üniversitemizde araştırmalar yapmaktadır. Sadece akademisyenler değil, değerlemesi 1 ile 10 milyar dolar arasında değişen şirketler de teknoparkımıza göç etmektedir. 2026 yılı itibarıyla bünyemizden 'unicorn' ünvanı alacak şirketlerin çıkmaya başlayacağını söyleyebilirim."
Baran, biyoteknoloji, yapay zeka, savunma sanayisi ve robotik gibi stratejik alanlarda projelere odaklandıklarına dikkati çekerek, teknoloji transfer ofisi aracılığıyla tescillenen 120'nin üzerindeki patent ve markanın ticarileşme sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
