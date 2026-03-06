Akademisyenler pastan yüksek iletkenliğe sahip mürekkep geliştirdi

KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Evlen ile Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Hatice Yaprak Aydın, yerli imkanlarla iletken mürekkep üretimi gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından halk arasında pas olarak bilinen "demir (III) oksit" bileşiği kullanılarak yeni nesil mürekkep geliştirildi.

Gümüş ve altın gibi maliyetli metaller yerine yerli kaynak kullanımıyla geliştirilen düşük maliyetli ve sürdürülebilir özellikteki mürekkebin patent başvurusu yapıldı.

Doç. Dr. Hatice Evlen, AA muhabirine, çalışmanın Türkiye'de ve dünyada "ilk" olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Evlen, ürettikleri mürekkebin laboratuvarda iletkenlik ölçümlerini ve yüzey üzerindeki yapışma özelliklerini test ettiklerini belirterek, mekanik, termal ve tane boyutu özelliklerini de araştırdıklarını kaydetti.

Çalışmayla ilgili patent başvurusu yaptıklarını dile getiren Evlen, şöyle devam etti:

"Elde ettiğimiz mürekkep savunma sanayisine hizmet edecek. Elektronik sensörler, biyosensörler ve güneş pillerinde kaplama malzemesi olarak kullanılabilecek. Aynı zamanda elektrik iletkenliği bulunması gereken parçaların kaplama yapılabilmesi için film olarak kullanılabilecek malzemeyle sanayiye ve endüstriye hizmet sunmayı planlıyoruz. Ürettiğimiz demir (III) oksit tabanlı iletken mürekkebin, savunma sanayisinde insansız hava araçları, kara araçları ile savunma sanayisinde kullanılan teknolojilerde elektronik kartlar, sensörler ve giyilebilir teknolojilerde kullanılmasını hedefliyoruz."

- "Hem yerli hem daha ucuz hem de düşük toksisiteye sahip"

Doktora öğrencisi Hatice Yaprak Aydın da rektörlük tarafından desteklenen çalışmanın hem yerli hem sürdürülebilir hem de yeni nesil teknolojik çalışma olduğunu ifade etti.

Düşük maliyetli çalışma ortaya koyduklarını anlatan Aydın, "Esnek devre üretimi bu alanda çok kolay oluyor. Mevcut teknolojiye göre lehimler, metaller eritilerek ve karmaşık süreçlerden geçerek elektronik devreler üretiliyor fakat bizim ürettiğimiz bu sıvı formdaki özel iletken mürekkep bunları daha kolay ve daha basit şekilde üretmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Aydın, piyasada satılanların gümüş ve altın gibi malzemelerden üretilen pahalı ürünler olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Demir oksit ülkemizde çok fazla bulunan ve kolay ulaşılabilen, aslında yarı iletken olan, pas olarak da bilinen bir malzeme. Bu malzemeyi fonksiyonelleştirerek daha iyi, daha aktif ve daha teknolojik ürüne çevirdik. Savunma, giyilebilir teknoloji, akıllı ambalajlar, güneş panelleri gibi birçok alanda kullanımı olacak bir ürün. Son yıllarda popülaritesi artan bir ürün. Bu da ülkemize çok katkı sağlayacak. Hem yerli hem daha ucuz hem de düşük toksisiteye (kimyasal maddenin organizmaya zarar verme derecesi) sahip bir ürün."

Savunma sanayisinde de esnek elektroniklerin (devre) çok fazla tercih edilen malzemeler olduğunu anlatan Aydın, "Bunların üretimini kolaylaştıracak bir ürün. Mevcut teknolojide bunlar karmaşık şekilde üretiliyor. Metallerin eritilmesi, lehim, birçok karmaşık prosedür gerekiyor. Bunların yerine daha teknolojik, daha basit kullanımı olan ürün ürettik." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.