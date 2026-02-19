BM’den Yapay Zeka İçin Kapsayıcı Yaklaşım Çağrısı

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'da düzenlenen Yapay Zeka Etki Zirvesi'nde konuşan Guterres, davet için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye teşekkürlerini ileterek, bu ülkeyi Küresel Güney'de düzenlenen ilk yapay zeka zirvesine ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik etti.

Guterres, yapay zekanın toplumları ve ekonomileri hızla dönüştürdüğüne dikkati çekerek, bu teknolojinin küresel temsiliyete dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekada kapsayıcı yaklaşım çağrısında bulunan Guterres, "Yapay zekanın geleceği, birkaç ülke tarafından belirlenemez ya da birkaç milyarderin keyfine bırakılamaz. Yapay zeka, herkesin olmalı." dedi.

Guterres, yeterli yatırımlar yapılmaması halinde birçok ülkenin yapay zeka çağının dışında kalacağı uyarısında bulundu.

Yapay zeka teknolojisinin herkes için erişilebilir olması gerektiğini söyleyen Guterres, gelişmekte olan ülkelerin temel kapasite oluşturabilmesi amacıyla küresel yapay zeka fonunun kurulması için çağrı yaptı.

Guterres, "Hedefimiz 3 milyar dolar. Bu, tek bir teknoloji şirketinin yıllık gelirinin yüzde 1'inden bile az. Herkese fayda sağlayacak yapay zekanın yaygınlaştırılması için küçük bir bedel." ifadelerini kullandı.

