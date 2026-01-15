İK Yönetiminde Teknoloji Devrimi: Performans Sistemi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de sürüyor.

ASELSAN İnsan Kaynakları (İK) Lider Uzmanı Merve Şahin, zirvenin Mini Talks başlığı altındaki interaktif konuşma oturumunda, şirketin İK alanında imza attığı yenilikleri ve ASELSAN İnsan Kaynakları tarafından geliştirilen Aselix AI İK Uzmanı'nı anlattı. Şahin, şöyle konuştu:

"Bilgiye erişim alışkanlıklarımız, özellikle 2024 ve 2025 yıllarında yapay zekanın ana akım haline gelmesiyle köklü bir kabuk değişimi yaşadı. Bilgiye erişim artık tamamen mobil ve mikro öğrenme odaklı hale geldi. Yani bilgi kısa, öz ve ihtiyaç duyulduğu anda orada olmalı. Bilgi edinme alışkanlıklarımızdaki değişim sadece teknik bir güncelleme değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm. Günümüzde çalışanlar teknoloji sayesinde alıştıkları hız ve kolaylığı, konforu şirket içerisindeki bilgiye erişirken de bekliyorlar. Bu değişim rüzgarına direnç göstermek sadece teknolojik olarak geride kalmak anlamına gelmiyor, aynı zamanda en değerli kaynağımız olan yetenek ile bağımızı koparmak anlamına geliyor. İK profesyonelleri olarak sadece kural koyucu değil, birer deneyim tasarımcısı olarak konumlanmalıyız ki teknolojiyi odağında insan olan çözümler üretmek için kullanabilelim."

Şahin, 2026 yılında insan kaynaklarını dönüştürmek için önceliklendirilen konuların başında yapay zekanın stratejik bir kaldıraç olarak kullanılmasının geldiğini söyledi. Bu hedeflerle yola çıkan ASELSAN İnsan Kaynaklarının, 2024 yılında Aselix AI İK Uzmanı'nı geliştirdiğini ve şirket çalışanlarının kullanımına sunduğunu ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi:

"Aselix AI İK Uzmanı, kurum içi yönetmelikler, süreç dökümanları, el kitapçıkları ve kullanım klavuzları gibi geniş perspektifte 38 farklı dokümandan eğitilmiş, sorulan sorulara anında cevap veren, büyük dil modeli tabanlı bir yapay zeka asistanıdır. İK profesyonelleri olarak her gün çalışanlarımız tarafından benzer sorularla karşılaşıyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de İK ekiplerimizin zaman ve odaklarından çalan bir durum bu.

Aselix AI İK Uzmanı, çalışanlarımızın insan kaynakları konusunda en temel bilgilerini karşılayabiliyor, sosyal ve yan haklar gibi en temel soruları cevaplayabiliyor. Yöneticilerimize de çalışan bazlı aksiyon önerileri konusunda destek sağlayabiliyor. İhtiyaç olan bilgiye göre daha kısa kapsamlı ve özetler halinde bilgi verebiliyor. İnsan kaynaklarımızda somut bir temsilci olarak görev yapıyor. Tüm İK sistemlerimize tam entegre halde. Bilgiye erişim alışkanlıkları değişen, hıza ve konfora alışmış yeni nesil yeteneklerimiz için biz artık kural koyucular değil, birer deneyim tasarımcısıyız."

- "Performans yönetimi İK'nin bir süreci değil, bir aracı"

TEI Kariyer Geliştirme ve Eğitim Müdürü Özdoğan Turan da kurumda Haziran 2023'te başlatılan kapsamlı insan kaynakları dönüşümünün en önemli adımlarından birinin performans yönetim sisteminin yenilenmesi olduğunu belirterek, yeni sistemin "ROTA" adıyla 2025 itibarıyla devreye alındığını söyledi. Turan, "Performans yönetimi İK'nin bir süreci değil, İK'nin bir aracı. Burada en büyük sorumluluk teknik yöneticilere düşüyor. Sistemi doğru kullandığınızda gerçek faydayı üretiyor." dedi.

Yeni sistemin tasarım sürecinin yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü aktaran Turan, "Çalışma dört fazda ele alındı, ön hazırlık, yol haritası oluşturma, entegrasyon ve uygulama. Ön hazırlık aşamasında tamamen gönüllülük esasına dayalı çalıştaylar yaptık. Mavi yaka, beyaz yaka ve yöneticiler dahil tüm rollerden katılımcılar yer aldı. Çalışanlarımızdan önceki deneyimlerinde memnun kaldıkları uygulamaları ve geliştirilmesini istedikleri alanları dinledik." diye konuştu.

ROTA ile performans anlayışının da yeniden ele alındığını belirten Turan, eski sistemde hedef sayılarının fazlalığı ve standart eksikliğinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Turan, "Bazı birimlerde 7, bazı birimlerde 20'nin üzerinde hedef vardı. Yeni sistemde bunu 5 ana hedef ve her biri için 5 başarı kriteriyle sınırlandırdık. Daha operasyonel hedeflerden, daha stratejik hedeflere geçtik." ifadelerini kullandı.

ROTA'nın mavi yaka çalışanları da kapsayacak şekilde tasarlandığını ifade eden Turan, "Atölye çalışanlarımız bilgisayar kullanıcısı değil. Daha önce kağıt formlarla yürüyen süreçler vardı. Yeni sistemle mobil erişim sağladık, kağıt kullanımını ortadan kaldırdık." dedi. Performans sonuçlarının eğitimle entegre edildiğini belirten Turan, PUSULA adı verilen yapı sayesinde yetkinlik değerlendirmelerinin otomatik olarak kişiye özel eğitim planlarına dönüştüğünü aktardı.

Sistemin yalnızca ölçüm odaklı olmadığını vurgulayan Turan, KUDOS modülüyle takdir ve teşekkür kültürünün de desteklendiğini söyledi. Özdoğan Turan, "Çalışan çalışanı, yönetici çalışanı ya da çalışan yöneticisini takdir edebiliyor. Kasım ayında devreye aldık, iki ayda 2 binden fazla etkileşim aldı. Performans ölçümü ile günlük pozitif geri bildirimleri aynı çatı altında toplamayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

