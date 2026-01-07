Bugün
Anasayfa Bilim-Teknoloji Teknoloji dünyasının en büyük buluşmalarından "CES 2026" Las Vegas'ta başladı

Teknoloji dünyasının en büyük buluşmalarından "CES 2026" Las Vegas'ta başladı

Yayınlanma Tarihi: 07.01.2026 08:41

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, Las Vegas'ta kapılarını açtı.

CES 2026, 4 gün boyunca küresel şirketlerin yanı sıra yenilikçi girişimlerin son teknolojilerine sahne olacak.

Fuarda, hükümet liderleri, sektör yöneticileri, yatırımcıları ve uluslararası medya temsilcilerinin aralarında bulunduğu binlerce katılımcı, Las Vegas'ta yeni nesil teknolojileri deneyimleme imkanı bulacak.

Yapay zeka başta olmak üzere robotik, moda, dijital sağlık, mobilite, enerji, erişilebilirlik ve daha birçok alanda inovatif ürünlerin sergileneceği fuar, küresel işbirliklerine de zemin hazırlayacak.

Fuarda, ziyaretçilerin ilgisine sunulacak insansı robotlardan giyilebilir cihazlara, otonom sürüş teknolojilerinden akıllı ev aletlerine kadar birçok inovatif ürün geleceğin teknolojilerine yön verecek.

Yapay zeka Las Vegas

Tümü
