Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Bayraktar KIZILELMA, "gelişmiş avcıya" dönüşeceği KARAT ile buluştu

Bayraktar KIZILELMA, "gelişmiş avcıya" dönüşeceği KARAT ile buluştu

Yayınlanma Tarihi: 01.01.2026 06:36

Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi ile testlere başladı.

Bayraktar KIZILELMA, gelişmiş avcıya dönüşeceği KARAT ile buluştu

Bayraktar KIZILELMA, insanlı-insansız hava araçlarının hava muharebesindeki üstünlüğünü artıracak ASELSAN KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi ile testlere başladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'in son Bayraktar KIZILELMA uçuşunda ASELSAN KARAT IRST'nin test edildiğini belirtti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında her kalkışıyla göklerde iz bırakan Bayraktar KIZILELMA'nın, ASELSAN KARAT ile hava muharebesindeki üstünlüğünü katlayacağını ifade etti.

Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT ile "insansız jetin" ötesine geçerek "gelişmiş bir avcı uçağına" dönüşecek.

Bayraktar KIZILELMA'nın düşük görünürlüğüne katkı sağlayacak KARAT, düşük radar kesit alanına sahip tehditlerin çoğaldığı muharebe ortamında, yeni nesil hava platformlarına yüksek farkındalık imkanı sağlayacak.

Düşük radar kesit alanına uyumlu tasarıma sahip KARAT, 5. nesil avcı platformlar dahil hava tehditlerini tespit ve takip edebiliyor, hava-hava mühimmatlarını hedefe yönlendirebiliyor.

KARAT, radarların kör kaldığı noktalarda tehditleri ısı imzalarından yakalayacak, hedeflerini fark edilmeden takip edebilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
bayraktar Selçuk Bayraktar ASELSAN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ayet ve Hadislerle Mescid-i Aksa

Ayet ve Hadislerle Mescid-i Aksa

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

Filistin Direniş Edebiyatı

Filistin Direniş Edebiyatı

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

>