Uzun Menzilli Güdüm Kiti ile İlk Başarılı Deneme

Yayınlanma Tarihi: 27.12.2025 11:13

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, KGK-84 güdüm kiti ile önemli bir başarıya imza attı. İlk denemesindeki tam isabet, bu sistemin savaş alanındaki etkinliğini ve güvenilirliğini kanıtlıyor. KGK-84, Türkiye'nin askeri stratejilerinde önemli bir rol oynamaya aday.

Uzun Menzilli Güdüm Kiti ile İlk Başarılı Deneme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından teste ilişkin bilgi verip atış videosunu paylaştı.

Görgün, F-16'dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti'nin, uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle Türkiye'nin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Haluk Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz, Türk savunma sanayisinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir.

Bu başarılar, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kendi teknolojimizi üretme ve milli çözümlerle küresel rekabet gücü kazanma vizyonunun somut çıktılarıdır.

Bu önemli başarıda katkı sunan başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve milli mühendisliğin gurur kaynağı ASELSAN ailesine emekleri, katkıları ve kararlı duruşları için gönülden teşekkür ediyorum."

- 1 tonluk mühimmata uzun menzil yeteneği

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında yeni güdümlü mühimmatları KGK-84'ün, vuruş gücü ve taarruz yetenekleriyle oyun değiştireceğini vurguladı.

Akyol, itkisiz tasarımıyla maliyet etkin çözüm sunan KGK-84'ün, 1 tonluk mühimmata uzun menzil yeteneği, seçilebilir vuruş açısı ve karıştırmaya karşı yüksek dayanıklılık özellikleriyle görev yapacağını bildirdi.

Ahmet Akyol, "Modern çatışma ortamına uygun şekilde daha uzun menzilli, daha yüksek isabet oranına sahip, daha maliyet etkin çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

