TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni yapıldı

"TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Burada konuşan Aydın, TÜBİTAK'ın, üniversitelere, kamu ve özel sektör ile girişimcilere önemli AR-GE ve yenilik destekleri sunduğunu ifade ederek, "Bünyemizde bulunan araştırma merkez ve enstitülerimizde, savunma, havacılık ve uzay, yazılım, nanoteknoloji, raylı ulaşım sistemleri, metroloji, biyoteknoloji, kutup, kuantum ve yapay zeka gibi pek çok kritik alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Bilim diplomasisine de önemli katkılar sağladıklarını söyleyen Aydın, "İkili ve çoklu işbirliklerimizin sayısını her geçen yıl artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, ödül alan bilim insanlarına seslenerek, "Değerli ödül sahipleri, ödüller yıllarca süren emeklerinizin karşılığı olamaz. Zira, bilime adanmış bir ömrün kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Ödül yalnızca bir hakikati hatırlatmak içindir, yalnız olmadığınızı. Daha nice güzel çalışmalara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Yaktığınız meşaleler ülkemizin yarınlarına ışık tutsun, aydınlatsın." diye konuştu.

Bilimi ve teknolojiyi insanlığın hayrına geliştirmeye devam edeceklerini belirten Aydın, TÜBİTAK olarak değer bilmeye, değer vermeye, değer katmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- "Küresel rekabet bilimsel itibarda da yaşanıyor"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de dünyanın, bilimin ve bilginin stratejik güç, teknolojinin ise rekabetin belirleyicisi haline geldiği bir döneme girdiğini söyledi.

Küresel rekabetin, artık yalnızca üretimde değil, araştırma ekosisteminde, yetenek çekiminde, standart koymada ve bilimsel itibarda da yaşandığını belirten Şeker, "Bu yarışta öne çıkan ülkeler, nitelikli insan kaynağını koruyup geliştiren, araştırma altyapısını güçlendiren ve bilimi uzun vadeli devlet aklıyla yöneten ülkelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, Türkiye'nin yapay zeka ve ileri teknolojiler yarışında güçlü bir konum elde etmesinin, yalnızca hız ve kapasite odaklı altyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda hukuk, etik ve toplumsal fayda ilkeleriyle uyumlu üretim yapan bilinçli bir beşeri sermaye ile mümkün olduğunu ifade etti.

Bilimsel rekabetin en önemli boyutlarından birinin de itibar olduğunu belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı'mızın himayelerinde yürüttüğümüz ödül programları, tam da bu noktada ülkemizin bilimsel iddiasını görünür kılan, uluslararası saygınlığı besleyen, genç kuşaklara güçlü bir öz güven aşılayan stratejik bir itibar göstergesidir. Bilim, hakikatin izini sürerken, insan hayatını, onurunu ve adaleti önceleyen bir duruşu da temsil etmelidir. TÜBA olarak bilimsel üretimi teşvik ederken, aynı zamanda bilimin insanlık vicdanıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz."

