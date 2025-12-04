Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Bilim insanları, 12 milyar yıl öncesine ait Samanyolu benzeri dev galaksi keşfetti

Bilim insanları, 12 milyar yıl öncesine ait Samanyolu benzeri dev galaksi keşfetti

Yayınlanma Tarihi: 04.12.2025 15:41

Hint bilim insanları, 12 milyar yıl önce oluşan ve Samanyolu Galaksisi'ne benzeyen yeni bir dev sarmal galaksi keşfetti.

Bilim insanları, 12 milyar yıl öncesine ait Samanyolu benzeri dev galaksi keşfetti

The Indian Express gazetesinin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'na ait verilerle yapılan incelemeler sonucunda, Hint bilim insanları, evren henüz 1,5 milyar yaşındayken oluşan ve sarmal yapısıyla Samanyolu Galaksisi'ni anımsatan yeni bir galaksinin varlığını gün yüzüne çıkardı.

Keşfi duyuran Tata Temel Araştırmalar Enstitüsüne bağlı Ulusal Radyo Astrofizik Merkezinden Profesör Yogesh Wadadekar, galaksiye Himalayalar'da bulunan nehirden ilham alarak "Alaknanda" adını verdiklerini belirtti.

Galaksinin hareketlerinin sarmal kolların nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları vereceğini aktaran Wadadekar, keşfe ilişkin yürütülen ve kasımda "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonraki aşamasında, galaksinin gaz ve yıldız yapısının kinematiğini inceleyeceklerini ifade etti.

Araştırma ekibinden Rashi Jain de galaksinin "olağanüstü yapısının" bilim dünyasında şaşkınlık yarattığını vurgulayarak "Galaksi, Samanyolu'na şaşırtıcı derecede benziyor. Oysa bu kadar erken dönemde oluşan galaksilerin kaotik, sıcak ve yapısal olarak bozuk olması bekleniyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Jain, "Bu kadar erken bir dönemde bu kadar iyi şekillenmiş bir sarmal galaksi bulmak oldukça beklenmedikti. Bu durum, evrendeki karmaşık yapıların düşündüğümüzden çok daha erken bir dönemde inşa edildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

12 milyar yıl öncesine ait olan ve parlak bir merkezi şişkinliğin etrafında kıvrılan iki belirgin sarmal kola sahip Alaknanda Galaksisi, yaklaşık 30 bin ışık yılı çapında. Samanyolu'nun üçte biri büyüklüğündeki bu galaksinin, 10 milyar yıldız barındırdığı belirtiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
NASA Samanyolu Galaksisi Alaknanda Galaksisi Samanyolu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Din ve Şiddet

Din ve Şiddet

2025’in ruhunu özetleyen kelimelere İlahi Kelam üzerinden bakış

2025'in ruhunu özetleyen kelimeler

Kul Hakkına Saldırı - 2: İftira

Kul Hakkına Saldırı - 2: İftira

Hafızası Olan Evler: Necip Fazıl’ın doğduğu konak

Hafızası Olan Evler: Necip Fazıl'ın doğduğu konak

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>