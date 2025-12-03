Türkiye’nin uzaya çıkan ilk astronotu Gezeravcı, İstanbul’da üniversite öğrencileriyle buluştu:

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye Yüzyılında Ülkemizin Uzay Araştırmaları Vizyonu" etkinliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversitenin Davutpaşa kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuşan Gezeravcı, bunun katıldığı 551'inci program olduğunu söyledi.

Öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı konusunda bilgi veren Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansının amacını ve hedeflerini anlattı.

Alper Gezeravcı, programın kamuoyuna duyurulmasının ardından sürece ilişkin şunları dile getirdi:

"10 program ve 10 hedef listesinden oluşan bir milli program. Bugün burada bu 10 hedefin içerisinden sadece bir tanesi, Türk Astronot Bilim Misyonu'nun haklı mutluluk ve gururunu konuşuyoruz ancak bu ülkenin insanlarının yaşamayı hak ettiği daha nice başarı hikayeleri, kendi takvimleri akışı içerisinde hazırlık süreçlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında görevimin kapanış brifinglerini Amerika'da tamamlayıp ülkeme döndüğümde kalan 9 hedef diye bahsettiğim hedef grubundan çok şükür ki aynı yılın içerisinde bir tanesini daha gerçekleştirme imkanı bulduk. Neydi o? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk haberleştirme uydusu, TÜBİTAK UZAY'ın 41 yıllık birikiminin neticesi, meyvesi olarak uzaya fırlatıldı. Bu, bizi dünyada bu alanda bu kapasiteye sahip 11. ülke konuma getirdi."

Öğrencilere içi boş motivasyon vermek gibi bir amaç taşımadıklarını ifade eden Gezeravcı, bunun yerine Türkiye'nin evlatları tarafından gerçekleştirilen ancak çoğu zaman gözden kaçan somut başarıları paylaşarak gerçek bir ilham ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Gezeravcı, F-16 gibi savaş jetlerinin kanadında taşıdığı füzeleri dünyada üretebilen 7 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Elektrikli aracını, uçağını ve helikopterini üretebilen dünyada sadece 6 tane ülke var, bir tanesi Türkiye. Elinizden düşürmediğiniz o cep telefonlarınızın birbiriyle haberleşmesini sağlayan baz istasyonlarını dünyada üretebilen sadece 5 tane ülke var, bir tanesi Türkiye. Süpersonik hıza erişebilen jet motorlu İHA ve SİHA'ları üretebilen dünyada sadece 4 ülke var, bir tanesi Türkiye." diye konuştu.

Gezeravcı, bor madeninin dünyada en fazla Türkiye'de bulunduğuna dikkati çekerek, bordan elde edilen malzemelerle zırhlı araç kaplamaları ve can yeleği gibi koruyucu ekipmanlarda kullanılan ana maddeyi üretebilen üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu, ayrıca dünyada bir havalimanında 3 ayrı pistten eş zamanlı iniş-kalkış yapılabilen ikinci ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi.

Alper Gezeravcı, "Kendi üretmiş olduğu SİHA'sının, süpersonik hıza ulaşabilen jet motorlu SİHA'sının kanadında taşıdığı görüş ötesi hava füzesini kullanarak havada başka bir hedefi vuran dünyada tek bir ülke var, bu da Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla uzaya gelene kadar bu memleketin sınırları içerisinde bu memleketin evladının elinden çıkmış daha nice başarı hikayeleri vardır. Yeter ki objektif bir ülkede bakmayı, görmeyi bilelim." şeklinde konuştu.

- "Biz, 6. ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız"

Bir diğer önemli hedeflerinin de "Ay Araştırma Programı" olduğunu söyleyen Gezeravcı, 2027'nin ilk çeyreğinde Ay'a ulaşma noktasına bir hedef koyduklarını ve bunun iki kademeden oluştuğunu anlattı.

Alper Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Birinci kademede kendi etrafında ve dünyanın etrafında dolaşımına devam eden Ay'ın yüzeyine dünyadan sağlıklı bir fırlatma ve doğru bir seyrüseferle göndermiş olduğumuz rokete sert iniş yaptıracağız. Bu, ilk görevden elde ettiğimiz çıkarımla hemen ardından halihazırda birinci görevin bitmesini beklemeden devam ettirdiğimiz bilimsel objenin gönderimini ikinci görevde gerçekleştireceğiz. Bu kez yüzeye yine kendi üretmiş olduğumuz hibrit yapılı motorla yumuşak iniş yaptıracağız. Ardından da Ay yüzeyinde araştırmalara başlayacağız. İnsanoğlu, 70 yıldır uzayda. Bu 70 yılın içerisinde şu söylediğim işi yapabilmiş, sadece 5 tane ülke var arkadaşlar. Biz, 6. ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız. Koymuş olduğumuz hedef, sadece Ay'ın etrafında bir tur atıp geri gelmek olsaydı projenin geldiği safha itibarıyla biz, bunu bugün yapabilecek noktaya gelmiş durumdayız ama koyduğumuz hedef bu kadar basit değil. Biz, Ay yüzeyinde spesifik bir noktaya inişi gerçekleştireceğiz ve orada bilimsel çalışmalara başlayacağız."

Gelecek 10 yılda herkesin uzay alanında açılacak yeni döneme şahitlik edeceğini belirten Gezeravcı, Türkiye'nin bu dönemde hak ettiği yeri almak üzere hazırlıklarını sürdüğünü söyledi.

Öğrencilere uzaya çıkış sürecini, uzayda yaptıkları 13 deneyi anlatan Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda YTÜ Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Gezeravcı'ya hediye takdim etti.

Gezeravcı, konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çekildi.

