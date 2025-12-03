Bakan Kacır, OSBÜK 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu:

Kacır, KOSGEB'de gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda Türkiye'yi, dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdıklarını söyledi.

İmalat sanayisi katma değerini 41 milyar dolardan 219 milyar dolara yükselttiklerini vurgulayan Kacır, "Bu alanda dünyadaki sıralamamız 21'incilikten 14'üncülüğe çıktı. Üretim kabiliyetlerimizdeki artış ihracat performansımıza da doğrudan yansıdı. Yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde, 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktı." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğunu dile getirdi.

Ülke sanayicilerinin, ihracatçılarının ve emekçilerinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yaptığı katkıları takdirle karşıladıklarını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Üreticimizin, girişimcilerimizin ve alın teriyle çalışan emekçilerimizin yanında olmaya, büyük ve güçlü Türkiye idealine yürürken sizlere her alanda daha güçlü destek sunmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin sanayi alanları sunan organize sanayi bölgelerimizin (OSB) niteliklerini ve niceliklerini, geçtiğimiz 23 yılda daha ileri düzeylere taşıdık. OSB'si olmayan ilimiz kalmadı."

- 90 milyar liralık finansmanla OSB'ler altyapı ve çevre yatırımlarını tamamladı

Kacır, aynı dönemde OSB'lerin toplam alanını 48 bin hektardan 155 bin hektara çıkardıkları bilgisini verdi.

Bakanlığın sağladığı 90 milyar liralık uygun koşullu uzun vadeli finansmanla OSB'lerin altyapı ve çevre yatırımlarını süratle tamamlamalarını, daha modern, yeşil ve rekabetçi üretim merkezleri haline gelmelerini temin ettiklerini belirten Kacır, "Sanayicilerimizin en temel beklentilerinden birinin, planlı sanayi alanlarına uygun koşullarda erişim olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, geçen yıl eylülde OSB Yönetmeliği'nde yaptıkları değişikliklerle arsa tahsis süreçlerini hızlandıran, öngörülebilirliği artıran, objektif kriterlere dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim modeli oluşturduklarını anımsattı.

Bu kapsamda tüm OSB'lerdeki boş sanayi parsellerini yatırımcıların tahsis başvurularına her ayın ilk pazartesi çevrim içi platform üzerinden açtıklarını hatırlatan Kacır, şöyle devam etti:

"Uygulamamızla geçtiğimiz 14 ayda 194 OSB'mizde 23 milyon metrekare büyüklüğündeki 2 bin 46 yatırım yeri için 5 bin 507 sanayicimiz tahsis başvurusu yaptı ve 62 OSB'mizde 37 milyon metrekare alan için 1478 sanayicimiz ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Bu ayki ilanımızda da 137 OSB'de 20 milyon metrekare büyüklüğündeki 1357 yatırım yerini tahsis başvurularına, 39 OSB'de 13 milyon metrekare alanı da ön tahsis başvurularına açtık."

Kacır, OSB Yönetmeliği'ndeki bir diğer değişiklikle sanayiciyi korumak ve atıl alanları hızla üretime kazandırmak için taahhüdünü yerine getirme iradesini ortaya koyan 4 bin 697 sanayi işletmesine ilave süre tanıdıklarını söyledi.

Sahadan gelen talepleri dikkate alarak 17 Ekim'de bu hususta yeni bir düzenleme gerçekleştirdiklerine işaret eden Kacır, "Yatırımlarını tamamlama gayreti içinde olacak sanayicilerimizin önünü açmak üzere uygulamanın başvuru süresini 31 Aralık'a kadar uzattık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dünkü kabine toplantısı sonrasında önümüzdeki dönemde daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak için yeni adımlar atacağımızı ifade ettiler. Son dönemde ülkemiz adına yeni bir fırsat penceresi oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte huzur ve güven ikliminin güçlendiği, yatırımcıların ufka daha geniş açıdan baktığı, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karış toprağının yatırımla bereketleneceği tarihi bir fırsat dönemine girildiğini ifade etti.

- "Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz"

Türkiye'nin komşularıyla oluşan istikrarının, kurduğu dostluk köprüleri ve yeni ticaret koridorlarının ülke açısından büyük bir potansiyel vadettiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştırmak için bu tabloyu doğru okuyalım, şehirlerimizi, altyapımızı ve sanayi alanlarımızı bu fırsat penceresine uygun şekilde planlayıp, konumlandıralım. Üretim, lojistik ve ticaret ağlarımızı bütün olarak ele alalım. Sanayi altyapımızı uzun vadeli, rasyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla şekillendirelim. Bu anlayışla, Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içinde hazırladık. Plan doğrultusunda, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz. Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz. Master Plan'ın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama büyüklüğünün 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanları, altyapısı tamamlanmış, akıllı ve yeşil üretim üsleri olarak yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Güçlü demir yolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla da bu bölgeleri, üreticimize ciddi bir lojistik maliyet avantajı sunan, stratejik merkezler haline getireceğiz. Yatırım programında yer alan iltisak hakkı projelerini tamamlayarak demir yolu bağlantısına sahip mevcut OSB'lerin sayısı 17'den 31'e çıkarılmış olacak."

Kacır, Türkiye Yüzyılı'nı, daha fazla değer üreten ve bu değeri daha adil paylaşan güçlü bir üretim ekonomisi üzerine inşa ettiklerine dikkati çekerek, bu istikamette, sanayinin yüksek teknoloji odaklı üretime geçişini hızlandırmaya, eş zamanlı olarak rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Sanayicilerin ihtiyaçları ve destek enstrümanlarını sürekli güncellediklerini, yeni mekanizmaları da devreye aldıklarını vurgulayan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla bu yıl yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle yatırım teşviklerimizi Milli Teknoloji Hamlesi'ni ve yerel kalkınmayı önceleyen yatırımlara geniş destekler sunan, daha odaklı ve seçici bir yapıya kavuşturduk." ifadesini kullandı.

- "Sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız"

Kacır, emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri desteklemek üzere İstihdamı Koruma Programı'nı uygulamaya aldıklarını anımsatarak, programdan faydalanan 15 bin KOBİ'de 416 bine yakın istihdamı koruduklarını, ilave 22 bin istihdam oluşturduklarını ve bu program kapsamında verilecek destek tutarını gelecek yıl 3 bin 500 liraya çıkaracaklarını, böylelikle 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedeflediklerini anlattı.

Emek yoğun sektörler için bir diğer önceliklerinin AR-GE ve tasarım yetkinliklerinin daha da gelişmesi olduğunu belirten Kacır, "Sadece üretmek yetmiyor, tasarımıyla, kalitesiyle dünya pazarlarında söz sahibi olan güçlü Türk markalarını çoğaltmak zorundayız. Katma değeri yüksek ürünlere yönelen, AR-GE ve tasarım kapasitesini artıran, sürdürülebilir üretim modellerini benimseyen işletmelerimizin küresel değer zincirlerinde çok daha üst basamaklara tırmandığını görüyoruz. OSB'ler içinde ve çevresinde mesleki eğitimin sanayiyle entegrasyonunu daha da güçlendirecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Bu kampüslerde dijital üretim, yapay zeka, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve robotik gibi çağın ruhuna uygun becerilere odaklanacağız." diye konuştu.

Kacır, sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak, her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları hazırlayacaklarını belirterek, bu adımları daha güçlü, büyük ve müreffeh bir Türkiye tasavvuru ile gerçekleştireceklerini vurguladı.

Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunda müteşebbislerle birlikte yürümeye devam edeceklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Biz sizlerin her daim yanınızda, yakınınızdayız. OSBÜK de Türk sanayisinin rekabet gücünü daha ileri taşıma hedefine giden yolda görevini kararlılıkla sürdürecek. Bakanlık olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da OSBÜK ile yakın işbirliği içinde çalışmaya, Türk sanayisinin gücüne güç katacak adımları atmaya devam edeceğiz."

