Bilim-Teknoloji Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi

Putin, yapay zekada bağımsızlığın Rusya için "egemenlik meselesi" olduğunu söyledi

Yayınlanma Tarihi: 20.11.2025 09:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka konusunda yabancı ülkelere bağımlı kalmamaları gerektiğini belirterek "Rusya için bu bir devlet, teknolojik hatta egemenlik konusudur diyebilirim." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Sberbank tarafından düzenlenen "AI Journey" adlı yapay zeka konulu konferansta konuştu.

Veri merkezlerine enerji sağlamak için çözümler ürettiklerini anlatan Putin, "Küçük ve karada kurulacak nükleer santrallerin seri üretimine geçmeyi planlıyoruz ve ayrıca büyük nükleer santrallere dayalı veri merkezleri kurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Putin, gelecek 20 yıl içinde Ural, Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde 38 nükleer güç santrali kurmayı planladıklarını söyledi.

Yapay zekanın, Rus ekonomisine 2030'a kadar en az 11 trilyon ruble (yaklaşık 136 milyar dolar) katkı sağlamasını hedeflediklerini aktaran Putin, "Hükümetten ve bölge valilerinden, üretken yapay zekanın ulusal düzeyde tanıtılması için ulusal bir plan oluşturmalarını istiyorum." dedi.

Putin, yapay zeka modellerinin ürettikleri "devasa" verilerle önemli bir araç haline geldiğini belirterek "Bu nedenle, insanların dünya görüşlerini etkileyebilir. Devletlerin ve tüm insanlığın anlamsal alanını bir bütün olarak şekillendirebilir. Başkalarının sistemlerine kritik bir bağımlılığa izin veremeyiz. Rusya için bu bir devlet, teknolojik hatta egemenlik konusudur diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yapay zeka alanında yerel teknolojileri ve ürünleri kullanması gerektiğinin altını çizen Putin, yapay zeka modellerinin tüm aşamalarda Rus uzmanlar tarafından eğitilmesi ve denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

