Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin'in yeni personel taşıyıcı mekiği Mıngcou'nun ilk uçuşu 2026'da yapılacak

Çin'in yeni personel taşıyıcı mekiği Mıngcou'nun ilk uçuşu 2026'da yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 03.11.2025 09:11

Çin'in insanlı uzay seferlerinde kullandığı taşıyıcı mekiği Şıncou'nun yerini alması planlanan Mıngcou mekiğinin ilk uçuşunun 2026'da yapılacağı bildirildi.

Çin’in yeni personel taşıyıcı mekiği Mıngcou’nun ilk uçuşu 2026’da yapılacak

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Mıngcou-1" mekiğinin, Long March-10A roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı ve yörüngede Tiengong Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülüne kenetleneceği belirtildi.

Uçuşla, uzay mekiğinin genel sistem performansının test edilmesinin yanı sıra uzay istasyonuna bazı deney ve ihtiyaç malzemelerinin taşınacağı ifade edildi.

Adı Çincede "düş gemisi" anlamına gelen Mıngcou, Çin'in uzay programının yeni personel taşıyıcı mekiği olarak taykonotların uzay istasyonuna ve Ay gibi daha ileri keşif görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.

İki model olarak tasarlanacak Mıngcou'nun, Çin'in kendi uzay istasyonuna personel taşıdığı Şıncou (kutsal gemi) mekiklerinin yerini alması planlanıyor.

9 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 22 ton ağırlığında olması öngörülen personel mekiği, 3 taykonotu taşıyabilecek kapasitede olacak.

- 2026 yılında yapılması planlanan diğer seferler

Öte yandan, CMSA, 2026'da ayrıca uzay istasyonuna personel taşımak üzere Şıncou-22 ve Şıncou-23 seferleri ile ikmal amaçlı Tiencou-10 kargo seferinin yapılacağını bildirdi.

Şıncou mekiklerin ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi'nden, Tiencou mekiğinin ise Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı kaydedildi.

Çin'in uzay istasyonunda görev yapacak yeni taykonot ekibini taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği, dün gece Long March 2F roketiyle Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ı taşıyan Şıncou-21 mekiği, 3,5 saatlik bir yolculuğun ardından uzay istasyonuna kenetlenmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Çin Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı Cang Lu Cang Hongcang

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

10 Çeşme 10 Hikaye 10 Mimari

10 Çeşme 10 Hikaye 10 Mimari

Bosna’da Bir Köy Müzesi

Bosna’da Bir Köy Müzesi

Selçuklu’nun şehir planlamacısı: Seyyid Harun Veli

Selçuklu’nun şehir planlamacısı: Seyyid Harun Veli

Osmanlı’nın silinmez izi

Osmanlı'nın silinmez izi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

>