Anasayfa Bilim-Teknoloji ASELSAN Tekno Macera Tırı Mardin'de

ASELSAN Tekno Macera Tırı Mardin'de

Yayınlanma Tarihi: 19.10.2025 14:50

ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, bilim ve teknolojiyle dolu yolculuğuna Mardin'de devam ediyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği için özel olarak hazırlanan Tekno Macera Tırı, 26 Ekim'e kadar Mardin'deki çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak.

Gelecek ay Türkiye turunu tamamlayacak olan Tekno Macera Tırı, interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Bu yolculuk kapsamında ASELSAN, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Şenlikte ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle canlanmasına da tanıklık ediyor.

Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Tekno Macera Tırı, Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Malatya ve Mardin'in ardından 1-9 Kasım tarihleri arasında Antalya'da çocuklarla buluşacak.

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla binlerce çocuğa ulaşan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı.

