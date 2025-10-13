Çinli Orienspace şirketi Gravity-1 roketiyle ikinci fırlatışı yaptı

Çin'de roket üreticisi özel şirket Orienspace tarafından geliştirilen "Gravity-1" roketiyle ikinci fırlatış gerçekleştirildi.

Xinhua'nın haberine göre, JILIN-1 Kuanfu 02B-07, Şütienyüşing 01 ve 02 uyduları, "Gravity-1 Y2" roketi ile Sarı Deniz'de Hayyang şehri açığındaki gemi platformundan fırlatıldı.

Şandong eyaleti merkezli Orienspace şirketi tarafından geliştiren Gravity-1, ikinci kez bir fırlatışta kullanıldı. Roketle ilk fırlatış 11 Ocak 2024'te yapılmıştı.

Alçak Yer Yörüngesi'ne 6,5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 4,2 ton yük taşıyabilen Gravity-1, dünyanın katı yakıtla çalışan en güçlü roketi olma özelliği taşıyor.

Katı yakıtlı roketler, daha etkin itiş gücü sağlayan sıvı yakıtlı roketlere kıyasla uzay programlarında daha az tercih ediliyor. Ancak kompakt yakıt kullanmaları, fırlatışların hazırlık süresini kısalttığından bu tip roketleri daha hızlı, daha etkin ve daha az maliyetli kılıyor.

- Çin, özel roket üreticilerini destekliyor

Son yıllarda dünyada ticari amaçlı uydular ve uzayın ticari amaçlı kullanımına yönelik talebin artması, daha az maliyetle daha sık fırlatış yapma ihtiyacını ortaya çıkarırken bu durum özel sektör şirketlerinin roket üretimine ilgisini artırdı. ABD'de SpaceX'in yakaladığı başarı, Çin'i de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklemeye yöneltti.

Çin'deki kamuya ait uzay ve havacılık şirketlerinin bazı eski çalışanlarının bir araya gelerek 2020'de kurduğu Orienspace, kendi geliştirdiği roketle fırlatış yapan beşinci Çinli özel şirket olmuştu.

Çin'de özel uzay şirketleri Galactic Energy "Ceres-1", i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "Tienlong-2" (TL-2), Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Daha önce Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1" ve Galactic Energy "CERES-1" adlı katı yakıtlı roketleriyle, Space Pioneer "TL-2" ve Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) adlı sıvı yakıtlı roketleriyle fırlatışlar yapmıştı.

Çin'de ana taşıyıcı sistem olarak, kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

