Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, "Şıyan" sınıfı iki test uydusunu fırlattı

Çin, "Şıyan" sınıfı iki test uydusunu fırlattı

Yayınlanma Tarihi: 30.09.2025 08:33

Çin, yer ve uzay çevresi gözlem teknolojilerinin test edilmesi için tasarlanan "Şıyan" sınıfı iki uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, Şıyan sınıfı iki test uydusunu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-30 01" ve "Şıyan-30 02" uyduları, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 598. başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yer ve uzay çevresi gözlem teknolojileri için yapılan deneme ve yörünge testlerinde kullanılıyor.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından halen 50'si yörüngede aktif bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Sıçuan Çin Long March Şiçang Uydu Merkezi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hz. Eyyub’un Sabrı, Tevekkülü ve Şifa Bulması

Hz. Eyyub’un Sabrı, Tevekkülü ve Şifa Bulması

Kuzey Afrika’yı Hıristiyanlaşmaktan kurtaran kaptan: Oruç Reis

Kuzey Afrika’yı Hıristiyanlaşmaktan kurtaran kaptan: Oruç Reis

Ürdün’deki Osmanlı mirası Rüştiye Mektebi

Ürdün'deki Osmanlı mirası "Rüştiye Mektebi"

Türkiye’nin Baştayyarecisi: Vecihi Hürkuş

Türkiye'nin Baştayyarecisi: Vecihi Hürkuş

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

>