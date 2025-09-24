Gerçeğe dayalı senaryolarla "siber olaylara" hazırlık

Kamu Siber Güvenlik Derneği, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen Siber Güvenlik Eğitim Serisi'nin yeni etkinliği, "siber olaylara müdahale sürecine" odaklanacak.

Ücretsiz verilecek eğitimde katılımcılar, gerçeğe dayalı senaryolar üzerinden siber olaylara müdahale süreçlerini öğrenme ve uygulama fırsatı bulacak.

Eğitim, siber olaylara müdahale uzmanı tarafından Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu'nda verilecek.

Kontenjan sınırlı olduğundan eğitime katılım için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Dernek, eğitim serisinin ilk etkinliğini mayıs ayında "Siber Güvenliğin Temelleri" başlığıyla düzenlemiş, bu programda kamuda farkındalığı artırmayı, ulusal güvenlik politikalarına katkı sağlamayı ve bireylerden kurumlara kadar yaygın bir güvenlik kültürü oluşturmayı amaçlamıştı.

Serinin ikinci etkinliğinde ise ağustos ayında "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi" verilmiş, katılımcılara teknik bilgi kazandırılırken dijital güvenlikte proaktif savunma bilinci güçlendirilmişti.

- "Ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası"

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim serisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Siber güvenlik artık sadece teknik bir uzmanlık alanı değil, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitimlerimizle hedefimiz, ülkemizin bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek ve kurumlarımızdan bireylere kadar geniş bir güvenlik kültürü oluşturmaktır. Katılımcılarımızın gerçeğe dayalı senaryolar üzerinden uygulamalı deneyim kazanması, onları kriz anlarında daha hızlı ve doğru adım atmaya hazırlıyor.

Türkiye'de siber güvenliğe yönelik farkındalığın giderek artması bizi geleceğe daha güvenle bakmaya yönlendiriyor. Bu motivasyonla eğitim serimizi çeşitlendirerek sürdüreceğiz."

