Türksat Model Uydu Yarışması’nda final heyecanı başladı

Bugün gerçekleştirilen FRR (Flight Readiness Review) süreciyle start verilen final heyecanı, yarın ve perşembe günü model uyduların roketlerle gökyüzüne gönderileceği uçuş etaplarıyla devam edecek. Bu yıl 429 takımın başvurusuna sahne olan yarışmada, ilk beş aşamayı geçen 18 takım, model uydularını 700 metre ile 1800 metre yüksekliklere çıkaracak.

FRR sürecinin ardından, yarın Kategori-2: TICOSAT (Türksat Pico Satellite Constellation) finali gerçekleştirilecek. Bu kategoride yarışan 3 takımın, model uyduları roketlerle 1800 metre irtifaya yükselecek.

Perşembe günü ise Kategori-1: Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü Görevi'nde yarışacak 15 takım, model uydularını 500–700 metre irtifaya çıkararak, çok sayıda teknik görevi yerine getirecek.

Türksat Model Uydu Yarışması'nın, en köklü kategorilerinden biri olan Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Görevi'nde, bu yıl 15 takım mücadele edecek. Yer istasyonundan gönderilen komutlarla, 2 farklı mekanik filtre diskinin devreye alınacağı görev kapsamında, çok bantlı (multi-spektral) görüntüler elde edilerek, anlık istasyona aktarılacak.

Yarışmada dereceye girenler 12 Eylül'de açıklanacak ve üç kategoride 2 milyon 100 bin lira ödül dağıtılacak.

