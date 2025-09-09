Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı

Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2025 11:37

Türksat AŞ ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen, "10. Türksat Model Uydu Yarışması"nın final etabına Aksaray'da start verildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Azerbaycan'dan, toplam 15 takım katılım sağladı. Böylece Türksat Model Uydu Yarışması, uluslararası boyutuyla küresel ölçekte önemli bir mühendislik platformu haline geldi.

Türksat Model Uydu Yarışması’nda final heyecanı başladı

Bugün gerçekleştirilen FRR (Flight Readiness Review) süreciyle start verilen final heyecanı, yarın ve perşembe günü model uyduların roketlerle gökyüzüne gönderileceği uçuş etaplarıyla devam edecek. Bu yıl 429 takımın başvurusuna sahne olan yarışmada, ilk beş aşamayı geçen 18 takım, model uydularını 700 metre ile 1800 metre yüksekliklere çıkaracak.
FRR sürecinin ardından, yarın Kategori-2: TICOSAT (Türksat Pico Satellite Constellation) finali gerçekleştirilecek. Bu kategoride yarışan 3 takımın, model uyduları roketlerle 1800 metre irtifaya yükselecek.
Perşembe günü ise Kategori-1: Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü Görevi'nde yarışacak 15 takım, model uydularını 500–700 metre irtifaya çıkararak, çok sayıda teknik görevi yerine getirecek.
Türksat Model Uydu Yarışması'nın, en köklü kategorilerinden biri olan Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Görevi'nde, bu yıl 15 takım mücadele edecek. Yer istasyonundan gönderilen komutlarla, 2 farklı mekanik filtre diskinin devreye alınacağı görev kapsamında, çok bantlı (multi-spektral) görüntüler elde edilerek, anlık istasyona aktarılacak.
Yarışmada dereceye girenler 12 Eylül'de açıklanacak ve üç kategoride 2 milyon 100 bin lira ödül dağıtılacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye TÜRKSAT AŞ Aksaray Özbekistan Malezya Endonezya Hindistan Azerbaycan Türksat Model Uydu Yarışması Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (3 Vakfı Sri Lanka Multi Spektral Mekanik Filtreleme Modülü Görevi TICOSAT Türksat Pico Satellite Constellation Multi Spektral Mekanik Filtreleme Görevi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Platon ve Din: Dinin Tanımı Mümkün müdür?

Platon ve Din: Dinin Tanımı Mümkün müdür?

K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

10 maddede Sanayi Devrimi

10 maddede Sanayi Devrimi

Kayıp miras: Sultaniye Köşkü

Kayıp miras: Sultaniye Köşkü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>