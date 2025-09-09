Kazakistan’da Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı kurulacak

Tokayev, Kazakistan Parlamentosunda yeni dönemin açılışı dolayısıyla geleneksel halka sesleniş konuşmasını yaptı.

"Yapay Zeka Çağında Kazakistan" adı verilen konuşmasında Tokayev, üç yıl içinde Kazakistan'ı tam teşekküllü bir dijital ülkeye dönüştürme gibi stratejik hedef belirlediğini açıkladı.

Tokayev, şimdiki hükümetin görevinin ekonominin tüm alanlarında yapay zekanın uygulanmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Ekonomiyi büyük ölçekli dijitalleşme ve yapay zeka teknolojisinin aktif uygulanması temelinde modernize etmeliyiz." dedi.

Bu yoldaki ilk adımın hızlı bir şekilde hukuki çerçevenin oluşturulması olduğunun altını çizen Tokayev, "Yeni teknolojik düzenin bir parçası olabilmek için kamu yönetimi sisteminin tamamının şeffaflık, verimlilik ve insan odaklılık açısından kat kat artırılarak yeniden yapılandırılması gerekecektir. Dolayısıyla mevcut uzmanlaşmış bakanlığın temelinde, Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığının kurulmasının gerekli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tokayev, dijital teknolojilerin küresel iş gücü piyasasını hızla değiştirdiğini ve bu durumun dünya çapında yapay zeka becerilerine sahip uzmanlara da talebi arttırdığını kaydetti.

Bu bağlamda ülkenin eğitim sisteminde bazı yeniliklerin yapılacağını dile getiren Tokayev, öncelikle öğrencilere yönelik yapay zeka temellerini konu alan bir eğitim programı ile öğretim materyallerinin hazırlanacağını, öğretmenlerin de yapay zeka teknolojisini kullanma becerilerinin geliştirileceğini söyledi.

Tokayev, bunun yanı sıra Kazakistan Ulusal Bankasında stratejik kripto rezervini biriktirmek amacıyla "Devlet Dijital Varlıklar Fonunun" oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Söz konusu hedeflerin Kazakistan'ın gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Tokayev, bu hedefleri etkili bir şekilde hayata geçirmek için hükümete "Dijital Kazakistan" adıyla bir belge hazırlanması talimatı verdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.