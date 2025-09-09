Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Araştırma: Besin zinciri için kritik alg türü, okyanusların ısınmasıyla tehlike altında

Araştırma: Besin zinciri için kritik alg türü, okyanusların ısınmasıyla tehlike altında

Yayınlanma Tarihi: 09.09.2025 11:35

ABD'de araştırmacılar, okyanusların yüzey sıcaklıkları arttıkça, besin zincirinde önemli rol oynayan "Prochlorococcus" türü alglerin faaliyet ve üreme oranlarının olumsuz etkilendiğini tespit etti.

Araştırma: Besin zinciri için kritik alg türü, okyanusların ısınmasıyla tehlike altında

Washington Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, okyanuslardaki yaygın besin üretici canlılarından "Prochlorococcus" türü fitoplanktonlar üzerinde çalışma yaptı.

Dünyadaki tüm fotosentezin yüzde 5'ini yapan bu alg türünün farklı sıcaklık koşullarına adaptasyon sürecini inceleyen araştırmacılar, mikroskobik boyuttaki bu canlıya dair yaklaşık 800 milyar örneği analiz etti.

Çalışmada, öncesinde küresel sıcaktan etkilenmeyeceği sanılan bu türün, yüzey sıcaklığı 30 dereceyi aşan okyanuslarda üreme oranlarının belirgin düzeyde azaldığı görüldü.

Araştırmacılar, tropik kuşaktaki okyanuslarda yüzey sıcaklığının şiddetli seviyede artması halinde "Prochlorococcus" etkinliğinin yüzde 51 oranında azalacağını öngörüyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Nature Microbiology Washington Üniversitesinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Platon ve Din: Dinin Tanımı Mümkün müdür?

Platon ve Din: Dinin Tanımı Mümkün müdür?

K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

K-Pop Kültürü Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor? I Aile Akademisi Bölüm 6

10 maddede Sanayi Devrimi

10 maddede Sanayi Devrimi

Kayıp miras: Sultaniye Köşkü

Kayıp miras: Sultaniye Köşkü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>