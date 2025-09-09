Araştırma: Besin zinciri için kritik alg türü, okyanusların ısınmasıyla tehlike altında

Washington Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, okyanuslardaki yaygın besin üretici canlılarından "Prochlorococcus" türü fitoplanktonlar üzerinde çalışma yaptı.

Dünyadaki tüm fotosentezin yüzde 5'ini yapan bu alg türünün farklı sıcaklık koşullarına adaptasyon sürecini inceleyen araştırmacılar, mikroskobik boyuttaki bu canlıya dair yaklaşık 800 milyar örneği analiz etti.

Çalışmada, öncesinde küresel sıcaktan etkilenmeyeceği sanılan bu türün, yüzey sıcaklığı 30 dereceyi aşan okyanuslarda üreme oranlarının belirgin düzeyde azaldığı görüldü.

Araştırmacılar, tropik kuşaktaki okyanuslarda yüzey sıcaklığının şiddetli seviyede artması halinde "Prochlorococcus" etkinliğinin yüzde 51 oranında azalacağını öngörüyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlandı.

