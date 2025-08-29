Bugün
Moskova’daki okullarda velilerin mesajlaşmaları ulusal uygulama üzerinden yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 29.08.2025 12:18

Rusya’nın başkenti Moskova’daki okullarda velilerin tüm mesajlaşmalarının ulusal uygulama MAX üzerinden yapılacağı açıklandı.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, ülkede 1 Eylül'de başlayacak eğitim sezonuna ilişkin konuştu.

Öğrenci velilerinin mesajlaşmak için kullanacağı platforma ilişkin yeni bir yasanın kabul edildiğini belirten Rakova, "Tüm okullardaki velilerin mesajlaşmaları 1 Eylül'den itibaren MAX üzerinden yapılacak." dedi.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellenirken bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Rus hükümeti, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması şartını da getirmişti.

Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulamanın, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.

