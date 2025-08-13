Malezya, ilk yerli yapay zeka modeli ILMU’yu tanıttı

Malay Mail gazetesinin haberine göre Enver, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada, Malezya'nın dijital dönüşümünü desteklemeyi hedeflediklerini belirten Enver, ILMU'nun ulusal inovasyon ve teknolojik bağımsızlık için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Malezya kültürüne uygun şekilde hazırlanan ILMU, Malayca, İngilizce ve yerel lehçelerde metin, ses ve görsel içerikleri anlayıp yanıt verebiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.