Malezya, ilk yerli yapay zeka modeli ILMU'yu tanıttı



Yayınlanma Tarihi: 13.08.2025 08:43

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin geliştirdiği çok dilli yapay zeka (AI) modeli ILMU'nun tanıtımını yaptı.



Malay Mail gazetesinin haberine göre Enver, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada, Malezya'nın dijital dönüşümünü desteklemeyi hedeflediklerini belirten Enver, ILMU'nun ulusal inovasyon ve teknolojik bağımsızlık için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Malezya kültürüne uygun şekilde hazırlanan ILMU, Malayca, İngilizce ve yerel lehçelerde metin, ses ve görsel içerikleri anlayıp yanıt verebiliyor.

