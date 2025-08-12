Bugün
Anasayfa Bilim-Teknoloji ABD'de eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu belirlendi

ABD'de eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2025 08:50

ABD'de haziranda eve çarpan gök taşının, Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı.

Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da çarptığı evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı.

Üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, gök taşının yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.

Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı.

Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris, "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip." ifadesini kullandı.

Öte yandan gök taşının çarptığı evin sahipleri, hala etraftan gök taşına ait kalıntılar bulduklarını söyledi.

