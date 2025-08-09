Deniz suyunun ısınması ve kirlilik istilacı yosunların yayılmasına neden oluyor

GÜLSELİ KENARLI - Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu, Cezayir kıyılarında tespit edilen ve bölgenin ekosistemine ait olmayan istilacı yosun türünün, Japonya'dan ithal edilen midyelerle taşınmış olabileceğini, ısınan deniz suyu ve kirliliğin bu tür olayları artırdığını belirtti.

Pasifik Okyanusu'na özgü istilacı yosun türü "Rugulopteryx okamurae", geçen hafta Akdeniz'de Cezayir kıyılarını sardı. Başkentteki Seyyidi Fureyc sahilinde yoğun görülen yosunların, yaydığı kötü koku ve oluşturduğu kaygan zemin nedeniyle vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor.

Haznedaroğlu, AA muhabirine, yaz aylarında ışık ve sıcaklığın artması nedeniyle bölgedeki doğal ekosistemin dışında olan bu yosun türünün Akdeniz'de hızla yayıldığını söyledi.

"Muhtemelen, Akdeniz'de yetiştiricilikte kullanılan midyelerin Japonya'dan ithal edilmesiyle taşındı. Cezayir kıyılarında yoğun görülen bu tür ekosistemler için tehdit oluşturuyor." diyen Haznedaroğlu, istilacı türlerin geldikleri bölgelerde yerel türlerle rekabet edebilecek benzer canlılar bulunmaması nedeniyle hızla çoğalabildiğine işaret etti.

Haznedaroğlu, İstanbul Boğazı'nda daha önce benzer bir olay yaşandığını hatırlatarak, "Emiliania huxleyi (Ehux) adlı türün yoğun çoğalması nedeniyle Boğaz turkuaz renge bürünmüştü. Bu durum da yaz aylarında başlamış ve sezon boyunca devam etmişti." diye konuştu.

- "Deniz suyu sıcaklığının artması, bazı türlerin çoğalmasına neden oluyor"

İklim değişikliğinin bu tür olayların yaşanmasında etkili olduğunu vurgulayan Haznedaroğlu, "Deniz suyu sıcaklığının artması, bazı türlerin daha hızlı çoğalmasına neden oluyor. Sıcaklık artışı ve kirlilik yükü bu tür olayların sıklığını ve etkisini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haznedaroğlu, kıyı kentlerinde artan kirliliğin de bu durumlarda önemli bir etken olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Azot ve fosfor gibi besleyici maddelerin denizlere fazla miktarda karışması, kıyı bölgelerinde bu tür artışlara neden oluyor. Meksika ve Karayipler'de de benzer şekilde Sargassum yosunları çoğalmıştı. Bu durum, Akdeniz gibi ekosistemlerde de görülebilir. Biz de bunu Marmara'da müsilaj, Akdeniz kıyılarımızda ise su sümbülü olarak görüyoruz."

İklim değişikliği ve kirlilik gibi insan kaynaklı etkilerin devam etmesiyle bu tür olayların gelecekte daha sık yaşanabileceğini vurgulayan Haznedaroğlu, okyanuslarda ve denizlerde insan etkisi arttıkça, bu tür ekolojik dengesizliklerin daha fazla olacağını sözlerine ekledi.

