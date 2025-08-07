Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Google'dan Eğitime Dev Yatırım: ABD'deki Üniversitelerde Yapay Zeka Eğitimine 1 Milyar Dolar

Google'dan Eğitime Dev Yatırım: ABD'deki Üniversitelerde Yapay Zeka Eğitimine 1 Milyar Dolar

Yayınlanma Tarihi: 07.08.2025 08:40

Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.

Google’dan Eğitime Dev Yatırım: ABD’deki Üniversitelerde Yapay Zeka Eğitimine 1 Milyar Dolar

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamada, şirketin en gelişmiş yapay zeka araçlarını üniversite öğrencilerine ücretsiz sunacağı bildirildi.

Açıklamada, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi, mesleki eğitim programları ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1 milyar dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bu kapsamda oluşturulan program aracılığıyla Amerika'daki üniversite öğrencilerine ücretsiz yapay zeka ve kariyer eğitimi sunulacağı belirtilen açıklamada, şimdiden 100'den fazla üniversitenin programa katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
google ABD Sundar Pichai Alphabet Amerika

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İletişim Okuyorsun Ama Medyada Yer Alabilecek Misin?

İletişim Okuyorsun Ama Medyada Yer Alabilecek Misin?

Evrendeki her zerre Allah’ı CC zikrediyor

Evrendeki her zerre Allah'ı (CC) zikrediyor

Sahte Psikologlara Dikkat: Ruh Sağlığınız Tehlikede Olabilir!

Sahte Psikologlara Dikkat: Ruh Sağlığınız Tehlikede Olabilir!

Sadeliğin azameti Sezai Karakoç

Sadeliğin azameti Sezai Karakoç

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

>