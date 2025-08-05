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Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin'den Yapay Zeka Atılımı: Maymun Beyni Modelli Yeni Bilgisayar Geliştirildi

Çin'den Yapay Zeka Atılımı: Maymun Beyni Modelli Yeni Bilgisayar Geliştirildi

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2025 08:42

Çinli mühendisler, makak maymununun beyni gibi çalışan yeni nesil bilgisayar geliştirdi.

Çin’den Yapay Zeka Atılımı: Maymun Beyni Modelli Yeni Bilgisayar Geliştirildi

Xinhua haber ajansına göre, Zhejiang Üniversitesi Beyin Zeka Laboratuvarı araştırmacıları, "Darwin Monkey (Darwin Maymunu)" isimli bilgisayar geliştirdi.

Üçüncü nesil beyin benzeri bir bilgisayar teknolojisiyle üretilen ürün, gelişmiş düşünme yetilerini görme, duyma, dil ve öğrenme fonksiyonlarıyla birleştiren ilk beyin benzeri bilgisayar olma özelliği taşıyor.

Söz konusu bilgisayara yapay zeka uygulamaları da yükleyen araştırmacılar, ürünün mantıksal çıkarım, içerik üretimi ve matematik problemi çözme gibi görevleri yerine getirebildiğini tespit etti.

Bilgisayar, makak maymununun beyin işlevlerini taklit edebiliyor.

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Zhejiang Üniversitesi Darwin Maymun Darwin Monkey makak maymun

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