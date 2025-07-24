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"Terör kuşu" fosilindeki diş izleri, bu yırtıcıların sanılandan daha savunmasız olabileceğini ortaya koydu

Yayınlanma Tarihi: 24.07.2025 10:45

Kolombiya'da yaklaşık 15 yıl önce bulunan "terör kuşu"na ait fosildeki diş izlerini inceleyen bilim insanları, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bu yırtıcıların sanıldığından daha savunmasız olabileceğini ortaya koydu.

Terör kuşu fosilindeki diş izleri, bu yırtıcıların sanılandan daha savunmasız olabileceğini ortaya koydu

BBC'nin haberine göre bilim insanları, Tatacoa Çölü'nde gün yüzüne çıkarılan "terör kuşu"na ait fosili, 3D dijital tarama yöntemiyle canlandırarak incelemelerde bulundu.

Bilim insanları, boyutunu ve şeklini müzede sergilenen timsah benzeri yırtıcıların dişleriyle karşılaştırarak fosil üzerindeki diş izlerinin boyları 5 metreye ulaşan "Purussaurus neivensis" adlı timsah benzeri sürüngene ait olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılardan Andres Link, "terör kuşlarının" başka bir yırtıcı tarafından saldırıya uğraması ihtimalinin, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bu türün sanıldığından daha "savunmasız" olabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

"Terör kuşunun" yaklaşık 13 milyon yıl önce nesli tükenmiş başka bir yırtıcı tarafından avlanmış olma ihtimaline işaret eden bilim insanları, bunun o dönemde soyu tükenmiş iki yırtıcı arasında yaşanan etkileşime dair nadir kanıt sunduğunu belirtti.

Çalışmanın detaylarına "Biology Letters" dergisinde yer verildi.

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Kolombiya Andres Link Tatacoa Çölü

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