Köklerinden dünyaya uzanan firmalara millileştirme ödülü

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

ASELSAN, savunma ekosisteminde birlikte çalıştığı ve geliştirdiği teknolojilerle dünyaya yayılan tedarikçilerin başarılarını Köklerinden Dünyaya Töreni'nde ödüllendirdi.

Törende konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın kendisi büyürken savunma sanayisi ekosistemini de büyüttüğüne işaret ederek, "Tedarik ekosistemiyle büyüyoruz. Bütün ekosistemi besleyen bir tarafımız var. Temelde üç şeyi başarmış oluyoruz. Millileştirme çalışmaları bizi ambargolara karşı tam bağımsız kılıyor. İkincisi yurt dışına çıkacak döviz ülkede kalıyor. Bu rakam 1 milyar doları aşmış durumda. Üçüncüsü maliyet avantajı oluyor. Bu üç ana fonksiyona ihracatı da eklemiş olduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya da savunma sanayisinde yerlilik oranının her geçen gün arttığını belirterek, bu konuda daha ileriye gitmek için çalıştıklarını vurguladı.

Törende, Kaya ve Akyol mevcut ürünlerdeki millilik oranını artırarak rekorlar kıran firmalara ödüllerini takdim etti.

Ödüllendirilen firmalar arasında 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Kuvayi Teknoloji, Başoğlu Kimya, M-Plustec&Esit, Promec, Tekom, Tibet Makina, Emge, Armstro, Sanlab, Fenac, AC Proje Tasarım, Harp Savunma, Ayrotec, İnventra, RFTR ve Özben gibi firmalar yer aldı.

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