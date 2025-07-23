Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Çekya'da bulunan levhanın, yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesinden kalma zırh olduğu tespit edildi

Çekya'da bulunan levhanın, yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesinden kalma zırh olduğu tespit edildi

Yayınlanma Tarihi: 23.07.2025 11:00

Çekya'da arkeologlar, 2023'te bulunan bronz malzemenin, M.Ö. 12. veya 13. yüzyıllarda meydana geldiği değerlendirilen Truva Savaşı dönemine ait yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesinden kalma bir zırh olduğunu duyurdu.

Çekya’da bulunan levhanın, yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesinden kalma zırh olduğu tespit edildi

Radio Prague International'ın haberine göre, Brno Şehir Müzesi'nden yapılan açıklamada, 2023'te Güney Moravya bölgesinde bulunan bronz malzeme üzerinde yapılan analizin tamamlandığı bildirildi.

Analize göre malzemenin 3 bin 200 yıl öncesine dayandığı belirtilen açıklamada, arkeologların, 3 boyutlu tarama teknolojisinden faydalanarak malzemenin asıl şeklini ortaya çıkardığı kaydedildi.

Tarihi eserin, M.Ö. 12. ila 13. yüzyıllar arasında meydana geldiği düşünülen Truva Savaşı dönemine ait bir zırh olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, zırhın dışında savaş aletlerinin de bulunduğu dile getirildi.

Çek basınına konuşan uzmanlar, muhtemel bir ritüel sırasında gömülen malzemeler arasında en dikkat çekenin levha şekildeki parça olduğunu söyledi.

Uzmanlar, ilk şekli ile üzerinde bulunan desenler nedeniyle zırhın, oldukça "nadir" olabileceğini belirtti.

O dönemde bronz zırhların sadece elit savaşçılara ait olduğunu bildiren uzmanlar, bu zırhların üretiminin olağanüstü bir ustalık ve işçilik gerektirmesinden dolayı dönemin standartlarına göre astronomik değerlere sahip olduğunu ifade etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Çekya Radio Prague International Truva Savaşı Güney Moravya Brno Şehir Müzesi Çek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Düşüncenin atlılarından: Rasim Özdenören

Düşüncenin atlılarından: Rasim Özdenören

Orman yangınları neden çıkıyor?

Orman yangınları neden çıkıyor?

Karanlık çıkmazı bahara çeviren duygu: Mutluluk

Karanlık çıkmazı bahara çeviren duygu: Mutluluk

Robinson Crusoe gerçek mi?

Robinson Crusoe gerçek mi?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Dağlılar ve batini tehlike!

Dağlılar ve batini tehlike!

AFAD’dan Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan orman yangınına ilişkin bilgilendirme:

AFAD'dan Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ilişkin bilgilendirme:

Sakarya’dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Gazze Soykırımı’nda öne çıkan 11 katliam

Gazze Soykırımı'nda öne çıkan 11 katliam

Tekirdağ’da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Tekirdağ'da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

>