Kaspersky CTF yarışmasına başvurular başladı

Kaspersky, Capture the Flag (CTF) yarışması için kayıtların başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, sürekli gelişen tehdit ortamına karşı koymalarını yardımcı olmak için siber güvenlik yeteneklerini geliştirmeyi ve dünya çapındaki siber güvenlik profesyonellerinin becerilerini artırmayı hedefliyor.

Kaspersky bu kapsamda, dünyanın dört bir yanından akademik ve kurumsal ekipleri beceri, strateji ve inovasyon mücadelesi Kaspresky CTF'de yarışmaya davet etti.

Yarışma "Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Karayipler", "Avrupa", "Orta Doğu, Türkiye ve Afrika", "Rusya ve CIS Ülkeleri" ve "Asya ve Okyanusya" bölgelerinde gerçekleşecek.

Her bölgenin kazanan ekipleri 25-28 Ekim'de Tayland'da düzenlenecek Kaspersky Güvenlik Analisti Zirvesi'nin bir parçası olarak finallere katılma ve 18 bin dolarlık ödül havuzu için yarışma fırsatı elde edecek.

Mayıs ayında Kaspersky, siber güvenlik araştırmacıları topluluğu için Security Analyst Summit Capture the Flag (SAS CTF) elemelerine ev sahipliği yaparak finallerde karşılaşacak sekiz takımı belirlemişti.

Yeni CTF yarışması olan Kaspersky CTF, daha da geniş bir araştırmacı kitlesine ulaşmak ve akademik ve kurumsal alanlardan ekipleri bir araya getirmek için tasarlandı. Böylece hem yükselen yeteneklerin hem de köklü uzmanların becerilerini büyük ölçekte test etmeleri için bir platform sunmayı hedefledi.

Yarışmaya katılacak ekiplerin yarışmanın yapılacağı bölgelerden birini seçmeleri ve kurumsal veya akademik alan adlarına sahip e-postaları kullanarak tanınmış bir kurum veya kuruluşla olan ilişkilerini doğrulamalar gerekiyor.

Kayıt yaptıran ekipler, 30-31 Ağustos'ta bölgesel kazananları belirleyecek olan 24 saatlik çevrim içi CTF turnuvasına katılacak. Katılımcılar mücadele sırasında kriptografi ve tersine mühendislikten internet güvenliğine ve yapay zekaya kadar uzanan son teknoloji siber güvenlik mücadeleleriyle karşılaşacaklar.

Beş bölgesel Kaspersky CTF akışının kazananları, sekiz SAS CTF finalistiyle birlikte ana ödül için yarışmak üzere tüm seyahat masrafları karşılanarak Tayland'daki SAS CTF 2025 finallerine özel davetiye alma fırsatına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Direktörü Igor Kuznetsov, "CTF'leri destekleyen veya katılan kuruluşlar yalnızca şirket içi siber yetenekleri güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yetenek gelişimi ve sektör liderliği konusunda proaktif kararlılıklarının da sinyalini veriyor. Genç araştırmacılar için Kaspersky CTF, gerçek dünyadaki zorluklarla karşılaşmak ve siber güvenlik alanında çalışmanın buna değdiğini anlamak için eşsiz bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

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