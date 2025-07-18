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Anasayfa Bilim-Teknoloji Ankara ve Sinop'ta bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi

Ankara ve Sinop'ta bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2025 09:12

Ankara ve Sinop'taki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ankara ve Sinop’ta bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki 698 bin 776,34 metrekarelik alan, "ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Ayrıca, Sinop'un Merkez ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki 11 bin 682,26 metrekarelik alan da "Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.


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Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi Osmaniye Mahallesi Taşpınar Mahallesi Resmi Gazete merkez ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sinop Gölbaşı Ankara

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