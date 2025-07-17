Kuantum Teknolojileri Yarışmasına başvurular devam ediyor

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarışma "yazılım" ve "donanım" kategorilerinden oluşuyor.

Yarışma, kuantum konusunda farkındalığı artırmayı, bu alana ilgi duyan gençleri bir araya getirmeyi ve Türkiye'de sürdürülebilir bir kuantum ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

- Yazılım yarışması

Yazılım yarışması, katılımcıların kuantum sinir ağları (QNN) kullanarak gürültülü ve düşük kaliteli yüz görüntülerinin tanınması gibi güvenlik odaklı zorlukları çözmelerini amaçlayan, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve kuantum bilgi işlem becerilerini teşvik eden bir hackathon yarışması olarak tanımlanıyor.

Söz konusu yarışmaya, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (açık öğretim dahil) ile mezunları başvurabiliyor.

Tüm adayların (takım danışmanı hariç), yarışmanın son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekirken, bu kategorideki yarışma, "ön değerlendirme, elektronik sınav ve final (hackathon)" olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.

- Donanım yarışması

Donanım yarışmasıyla ise Johnson gürültü termometresi için düşük sıcaklıklarda yüksek hassasiyetli ölçüm yapabilen bir sistem geliştirilip, kuantum JAWS çipi ile referans sinyal üreterek kuantum metroloji uygulamalarına yönelik çözümler tasarlanması hedefleniyor.

Uygulamalı ve deneysel bir teknoloji yarışması olarak tanımlanan yarışmaya, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor.

Yarışma, ön ve final aşamalarından oluşuyor.

Her iki kategorideki yarışmaya müracaatlar, 20 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek.

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