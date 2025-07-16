Polonyalı, Macar ve Hint astronotların yer aldığı Ax-4 ekibi Dünya’ya döndü

Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilot Shubhanshu Shukla, Macar mühendis Tibor Kapu, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) projelerine geçici olarak dahil edilen Polonyalı radyasyon uzmanı Slawosz Uznanski-Wisniewski ve 65 yaşındaki astronot Peggy Whitson'ı taşıyan SpaceX kapsülü, dün ISS'den ayrıldı.

ISS'den Dünya'ya yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından 4 kişilik mürettebatı taşıyan kapsül, ABD'nin California eyaleti açıklarına iniş yaptı.

Houston merkezli Axiom Space şirketinin düzenlediği görev kapsamındaki uzay yolculuğuna katılan Ax-4 ekibi, 26 Haziran'da ISS'ye varmıştı.

Yolculuğun bilet fiyatının 65 milyon doların üstüne çıktığı görev kapsamında, astronotlar, ISS'de bulundukları süre boyunca pek çok bilimsel deney gerçekleştirmişti.

Hindistan, Polonya ve Macaristan, 1970'li ve 1980'li yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) işbirliğinde uzaya astronot göndermişti.

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