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Bilim insanları, şimdiye kadarki en büyük kara delik birleşimini tespit etti

Yayınlanma Tarihi: 16.07.2025 08:26

Bilim insanları, ABD Ulusal Bilim Vakfına ait Lazer Interferometre Kütle Çekimi Dalga Gözlemevi'nden (LIGO) şimdiye kadarki en büyük kara delik birleşimini gözlemledi.

Bilim insanları, şimdiye kadarki en büyük kara delik birleşimini tespit etti

LIGO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bilim insanları 23 Kasım 2023'te şimdiye dek gözlemlenen en büyük kara delik birleşmesini tespit etti; bu gözleme dair bulgular ise bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan gözlemler sonucu, biri yaklaşık 140, diğeri 100 Güneş kütlesine sahip iki kara deliğin birleşerek 225 Güneş kütlesinde dev bir kara delik oluşturduğu tespit edildi.

LIGO verilerini inceleyen bilim insanları, bu kadar büyük iki kara deliğin birleştiğini ilk kez gözlemledi.

Bilim insanları, "GW231123" adı verilen bu kara delik birleşmesinden yola çıkarak dev kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair yeni ipuçları arayacak.

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ABD Ulusal Bilim Vakfı Lazer Interferometre Kütle Çekimi Dalga Gözlemevi güneş

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