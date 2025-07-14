TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları TEI’de gerçekleştirildi

TEI'den yapılan açıklamaya göre, her yıl gençlerin yoğun ilgisini çeken "yanma odası tasarımı" ve "motor kontrol ünitesi tasarımı" olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen, bu yıl 352 takımın başvurduğu Jet Motor Tasarım Yarışması'nın final sunumları TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Final sunumlarının yanında katılımcılara TEI İnsan Kaynakları Birimi yöneticileri tarafından kariyer süreçlerine dair bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Her iki kategoride "en iyi sunum" ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yarışmacı öğrencilerle bir araya geldi.

Yarışmanın "yanma odası tasarımı" kategorisinde ilk üçe giren takımların tasarımları TEI tesislerinde üretilecek ve gerçek koşullarda test edilecekken, "motor kontrol ünitesi tasarımı" kategorisinde dereceye giren tasarımların da testi yapılacak.

Değerlendirmelerin ardından yarışmanın ödül töreni, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025 kapsamında gerçekleştirilecek.

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