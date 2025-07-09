Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji İklim değişikliğiyle hızlanan buzul erimesi, daha sık ve güçlü volkanik patlamalara yol açabilir

İklim değişikliğiyle hızlanan buzul erimesi, daha sık ve güçlü volkanik patlamalara yol açabilir

Yayınlanma Tarihi: 09.07.2025 10:22

Yeni bir araştırmada, iklim değişikliğinin etkisiyle buzulların ve buz tabakasının hızla erimesinin, dünya genelinde daha sık ve şiddetli volkanik patlamaların yaşanmasına neden olabileceği tespit edildi.

İklim değişikliğiyle hızlanan buzul erimesi, daha sık ve güçlü volkanik patlamalara yol açabilir

ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesinden bilim insanları, Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca uzanan ve dünyanın en uzun sıradağları olan And Dağları'nda yer alan 6 yanardağda yürüttükleri çalışma kapsamında, buzulların geri çekilmesinin magmatik faaliyetlere etkisini inceledi.

Argon tarihlendirme ile kristal çözümleme yöntemlerinden faydalanan ekip, Patagonya Buz Tabakası'nın genişleyip küçüldüğü dönemlerle yanardağ patlamaları arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

Buzulların ağırlığı ile basıncının yer altındaki magmada değişikliklere yol açtığını ve bu değişimlerin volkanik patlamaların şiddetini etkilediğini tespit eden araştırmacılar, buzulların erimesinin, dünya genelindeki yanardağ patlamalarının hem daha sık hem de daha şiddetli olmasına neden olabileceğini saptadı.

Çalışmada, Antarktika'da kalın buzul tabakalarının altında bulunan yüzlerce sönmüş volkanın, iklim değişikliğine bağlı buzul erimesiyle yeniden faaliyete geçme riski taşıdığına da dikkati çekildi.

Araştırmanın başyazarı Wisconsin-Madison Üniversitesinde görevli Pablo Moreno-Yaeger, yüzeydeki kalın buz tabakalarının, volkanların üzerindeki basıncı artırarak magmanın yükselmesini ve gazların serbest kalmasını engellediğini belirtti.

Moreno-Yaeger, "Ancak ikim değişikliği nedeniyle buzullar eridikçe, bu volkanların daha sık ve şiddetli patladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmanın bulguları, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Goldschmidt Konferansında sunuldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Patagonya Buz Tabakası Çekya Prag Antarktika And Dağları Güney Amerika ABD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Endülüs Avrupa’yı nasıl aydınlattı?

Endülüs Avrupa'yı nasıl aydınlattı?

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

Kaşıkçı Elması’nın Osmanlı Hazinesine Geliş Serüveni

Kaşıkçı Elması'nın Osmanlı Hazinesine Geliş Serüveni

Uzaklardaki yakınımız: Hadım Süleyman Ağa Camii

Uzaklardaki yakınımız: Hadım Süleyman Ağa Camii

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Şehitlerimizi uğurluyoruz: 12 Kahraman 12 Ulu Çınar

Genç Hafız’dan duygulandıran davranış

Genç Hafız'dan duygulandıran davranış

Resul-i Ekrem SAV Efendimize büyük edepsizlik

Resul-i Ekrem (SAV) Efendimize büyük edepsizlik

Marmara Denizi’nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Marmara Denizi'nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

>