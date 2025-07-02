Glikojenin antioksidan üretiminde kullanılması Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkları yavaşlatabilir

Science Daily dergisinin haberine göre, California eyaletinde yaşlanma ile ilgili araştırmalar yapan Buck Enstitüsünden bilim insanları, genellikle karaciğer ve kaslarda bulunan ve enerji rezervi olarak görülen glikojenin nörodejeneratif hastalıklar (beyin hücrelerinin kaybına ve işlev bozukluğuna yol açan ilerleyici rahatsızlıklar) üzerindeki etkisini inceledi.

Bilim insanları, Alzheimer hastalarının beyin hücrelerinde "yumak" oluşturan tau proteininin glikojene bağlanarak parçalanmasını engellediğini, bu durumun da hücrelerin kendini zararlı maddelerden koruyamamasına yol açtığını saptadı.

Bu nedenle, bilim insanları şekerin enerji üretimi yerine antioksidan üretimini destekleyen yollarda kullanılmasını sağlayarak, bu süreçte görev alan "glikojen fosforilaz (GlyP)" enzimini aktif hale getirdi.

Glikojenin parçalanmasının, tau proteinin birikimini önleyerek beyni koruyabildiğine işaret eden bilim insanları, bunun Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, bu yöntem ile hücrelerin oksidatif strese karşı daha dayanıklı hale geldiğini ve bu işlem sonrasında sineklerin ömrünün uzadığını belirtti.

Öte yandan diyetin bu enzimi doğal yolla aktive ettiğini ve tau proteinine bağlı sorunları hafiflettiğini gözlemleyen bilim insanları, bu bulgunun, zayıflama amacıyla kullanılan GLP-1 ilaçlarının Alzheimer'a karşı neden etkili olabileceğini de açıklayabileceği belirtildi.

Araştırmanın bulguları, "Nature Metabolism" dergisinde yayımlandı.

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