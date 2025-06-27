Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül Programı başvuruları başladı

Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül Programı başvuruları başladı

Yayınlanma Tarihi: 27.06.2025 10:29

Program, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek, savunma sanayisine yönelik bilgi birikimlerini artırmak ve çok disiplinli bir öğrenim ortamı sunmak amacıyla planlandı.

Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül Programı başvuruları başladı

Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül Programı için başvurular başladı.

Sosyal bilimler ve mühendislik alanlarındaki lisans öğrencilerine yönelik hazırlanan program, 1 hafta sürecek ve 4 tekrarlanan dönem olarak gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından 200 öğrenci kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek, savunma sanayisine yönelik bilgi birikimlerini artırmak ve çok disiplinli bir öğrenim ortamı sunmak amacıyla planlandı.

Katılımcılar Ankara'da bir araya gelerek, alanında uzman isimlerden eğitim alacak ve sahaya yönelik uygulamalı içeriklerle desteklenecek ders süreçlerine dahil olacak.

Program, sosyal bilimler ve mühendislik öğrencileri için ayrı gruplar oluşturarak, disiplinlere özgü içeriklerle ilerleyecek.

Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül, Türkiye'nin stratejik vizyonuna yön veren kurumlarda görev yapan alanında uzman isimlerin katkılarıyla hayata geçirildi ve teknik ve sosyal içerikli eğitim modülleriyle zenginleştirildi.

Program, gençlerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı, savunma sanayisi özelinde bilgi, farkındalık ve yetkinlik kazanmalarını, aynı zamanda yerli ve milli teknolojilere dair düşünsel üretim ve çözüm geliştirme becerilerini desteklemeyi hedefliyor.

- Son başvuru 29 Haziran'da

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ilgili bölümlerde aktif lisans 2, 3 veya 4. sınıflarda öğrenim gören ve 2,50 üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler başvurabilecek.

Adaylardan ayrıca, üniversite yerleştirme sıralaması belgesi, öğrenci belgesi ve varsa TEKNOFEST veya TÜBİTAK gibi yarışmalara dair katılım ve/veya ödül belgeleri talep edilecek.

Programa başvurular, 29 Haziran'a kadar devam edecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Savunma Sanayii Akademi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ankara TÜBİTAK Teknofest Türkiye Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsül Türkiye Cumhuriyeti Milli Yetkinlik Hamlesi Kapsü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Anoreksiya Hakkında Bilinmesi Gerekenler I Sağlık Arası I Fikriyat

Anoreksiya Hakkında Bilinmesi Gerekenler I Sağlık Arası I Fikriyat

6 Gün Savaşı’ndan 12 Gün Savaşı’na

6 Gün Savaşı’ndan 12 Gün Savaşı’na

Stockholm Sendromu: Rehine krizlerinde psikolojik bir fenomen

Stockholm Sendromu: Rehine krizlerinde psikolojik bir fenomen

Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer alan yapılar

Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan yapılar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Marmara Denizi’nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Marmara Denizi'nde ara tabakadaki müsilaj yoğunluğu devam ediyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

>