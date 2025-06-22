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Anasayfa Bilim-Teknoloji Çin, "ChinaSat-9C" iletişim uydusunu fırlattı

Çin, "ChinaSat-9C" iletişim uydusunu fırlattı

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2025 10:47

Çin, yeni iletişim uydusu "ChinaSat-9C"yi uzaya gönderdi.

Çin, ChinaSat-9C iletişim uydusunu fırlattı

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, "Long March-3B" roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 582'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Çince "Congşing" olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, yüksek kalite ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sağlıyor.

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Sıçuan Çin Şiçang Uzay Merkezi

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