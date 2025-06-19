İran'dan WhatsApp'ı Silme Çağrısı: Meta'dan "Yanlış Bilgi" Uyarısı

IRIB, dün İran halkına, kullanıcı bilgilerinin toplanarak İsrail'e gönderildiği gerekçesiyle WhatsApp uygulamasının telefonlardan silinmesine yönelik çağrı yaptı.

CBS News'ün haberine göre, IRIB'in çağrısını değerlendiren WhatsApp'tan bir yetkili, "Bu yanlış haberlerin, insanların en ihtiyaç duyduğu zamanda hizmetlerimizin engellenmesi için bahane olmasından endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

WhatsApp'tan gönderilen mesajlarda uçtan uca şifreleme olduğunu, uygulamanın bu mesajlara erişiminin bulunmadığını belirten yetkili, kullanıcıların konumunu ve birbirlerine gönderdiği kişisel mesajları takip etmediklerini, mesajlaşan kişilerin kaydını tutmadıklarını vurguladı.

Yetkili, "Hiçbir hükümete toplu bilgi sağlamıyoruz. On yılı aşkın süredir Meta, WhatsApp'tan bilgi talep edilen kısıtlı koşullar dahil olmak üzere istikrarlı şeffaflık raporları sağlamıştır." dedi.

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